“Las decisiones se toman sin el debido respeto a los clubes y no estamos dispuestos a aceptar imposiciones arbitrarias”, señala un comunicado firmado por Ignacio Ruglio.

El Club Atlético Peñarol emitió un comunicado explicando su deserción de la Copa Uruguay. Lo firma su presidente, Ignacio Ruglio, que se despidió como de costumbre con un “arriba Peñarol, hoy y siempre”.

Desde el lunes se sabe que tanto Peñarol como Cerro Largo, Cerro, Danubio, Wanderers y Progreso no participarán en la Copa Uruguay, por lo que perdieron los puntos reglamentariamente y quedaron eliminados sin siquiera jugar. Los clubes enviaron una carta a la Mesa Ejecutiva de la Copa Uruguay donde manifestaron que la modificación del formato fue “antirreglamentaria”.

El Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), a su vez, no dio lugar al reclamo ya que consideró “inoportuno el planteo” y, por lo tanto, rechazó el pedido. El martes, la Mesa Ejecutiva de la Copa solicitó a los clubes firmantes de la carta, con partidos a disputar al día siguiente, miércoles 11, que confirmaran su presentación o no a través de un mail. Sin embargo, el Comité no recibió respuesta afirmativa, por lo que continuó adelante con la planificación.

Los que no confirmaron su participación, Peñarol, Cerro y Danubio, quedaron eliminados del certamen, marcando un precedente. Piriápolis, que tenía enfrente el sueño de enfrentar a Peñarol; Río Negro de San José, que debía recibir a Danubio en su ciudad, y 18 de Julio de Fray Bentos, que enfrentaría al Club Atlético Cerro, clasificaron a la siguiente fase sin jugar, y quedaron eliminados los tres clubes de la capital, en primera instancia, quedando a la espera de la resolución de los restantes cuatro equipo firmantes de la carta.

El miércoles, el Club Atlético Peñarol, uno de los equipos que obviamente generaron más revuelo al salirse de la competencia, emitió un comunicado firmado por su presidente, Ignacio Ruglio. “Queremos explicarles, con total transparencia, los motivos por los cuales Peñarol ha decidido no participar bajo las condiciones impuestas por la Mesa Ejecutiva de la Copa y la AUF”, dice el documento.

“El 19 de agosto, la Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay nos informó, a sólo tres semanas del probable inicio de la misma y sin aviso ni consulta previa, sobre un cambio drástico en el formato del torneo. Este cambio redujo el número de equipos participantes y alteró los criterios de clasificación establecidos en ediciones anteriores”.

“El 21 de agosto”, continúa el comunicado, “nos enviaron el fixture para la fase de 16vos de final. En ese sentido, no se nos daban certezas sobre el calendario futuro de la mencionada Copa AUF Uruguay, lo que implicaba un riesgo y eventual perjuicio a nuestra participación en la Copa Conmebol Libertadores. Dado los antecedentes recientes, no nos hubiera extrañado que llegado el momento la AUF marcara instancias definitivas de la Copa AUF Uruguay superpuestas a las de la Copa Conmebol Libertadores y el Torneo Clausura, perjudicando una vez más a nuestra institución”.

El comunicado señala, además, que el 5 de setiembre, “por moción del Club Nacional de Football y con el apoyo de 11 clubes, se votó suspender la participación de los clubes de Primera División”. Sin embargo, sostiene que, días después, más precisamente el domingo 8 de setiembre, el club albo cambió su postura tras conversaciones con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, “desconociendo la moción que ellos mismos habían presentado y votado en el Consejo de Liga”.

El texto sostiene que “Peñarol, fiel a su historia, se mantiene firme en sus principios y no cederá ante las presiones de un presidente de la AUF cuya gestión se ha caracterizado sistemáticamente por evitar el diálogo con los clubes, incluyendo esta última invitación a concurrir a los ámbitos formales y dar explicaciones sobre los cambios producidos”.

Además, refiere al cisma del fútbol uruguayo, cuando algunos equipos, entre ellos el carbonero, formaron una asociación disidente entre 1922 y 1925. Recordando a la Federación Uruguaya de Football, el documento dice: “Peñarol fue víctima de políticas de hostigamiento y manipulación de resultados. En aquella ocasión, nuestro club decidió no doblegarse y salió fortalecido”. “Hoy”, continúa la misiva referente a la historia de Peñarol y de la AUF, “nuevamente estamos ante una situación donde las decisiones se toman sin el debido respeto a los clubes y no estamos dispuestos a aceptar imposiciones arbitrarias”.

Finalmente, el comunicado se despide refiriéndose a sus hinchas: “Queremos que todos nuestros socios e hinchas sepan que esta decisión es coherente con nuestra historia de lucha por la justicia en el fútbol uruguayo”.