Cinco uruguayos serán de la partida en la ciudad de Zúrich, en Suiza, entre el 22 y 29 de setiembre.

Tres uruguayos y dos uruguayas competirán en el Mundial de Ruta de Zúrich, Suiza, a disputarse entre el 22 y el 29 de setiembre. Los seleccionados por Héctor Rondán, DT de la celeste, son Eric Fagúndez, Thomas Silva, Agustina Reyes, Ciro Pérez y Florencia Revetria. Tanto Fagúndez, Silva como Reyes competirán en la categoría élite, mientras que Pérez lo hará en sub 23 y Revetria, en la categoría júnior.

La prueba de fondo en la competencia élite masculina comenzará en la localidad de Winterthur y tendrá 273,9 kilómetros de distancia y un desnivel acumulado de 4.470 metros. La carrera terminará con siete vueltas a un circuito final de 27 kilómetros en Zúrich.

La competencia femenina comenzará en la localidad de Uster y cubrirá una distancia de 154,1 kilómetros con un desnivel acumulado de 2.488 metros. Esta terminará con cuatro vueltas al mismo circuito.

Fagúndez, oriundo de Vergara, Treinta y Tres, tendrá su tercera experiencia en el Mundial de Ruta. Ha sabido competir en Glasgow, Escocia, en 2023, y en Flandes, Bélgica, en 2021, aunque en ninguna de las dos ocasiones en las que radica su experiencia pudo completar el recorrido. Ahora la expectativa es otra, ya que en los Juegos Olímpicos de París Fagúndez se posicionó en el puesto número 55, completando los 272,1 kilómetros con un tiempo de 6:28:31.

Por su parte, el oriundo de Maldonado Thomas Silva hará su debut en la categoría élite. El competidor del equipo de Caja Rural de España tiene experiencia mundialista, pero en sub 23 ocupó el lugar número 125 en la cita de Bélgica. En esa ocasión culminó la prueba tras superar un desperfecto mecánico. Vale decir que, en la competencia celebrada en Escocia, más precisamente en Glasgow durante 2023, debió abandonar la carrera en el transcurso de la competencia. En juveniles, Ciro Pérez tendrá una carrera de 173,6 kilómetros en la categoría sub 23.

En la rama femenina, Agustina Reyes hará su debut en mundiales. La nacida en Cardona y radicada en Colonia Valdense defiende los colores del Matos Mobility de Portugal. En júnior, Revetria afrontará 76,3 kilómetros de recorrido.

Habló el DT

En diálogo con la diaria, el entrenador de las selecciones uruguayas de ciclismo, Héctor Rondán, dijo que, a la hora de la elección de los ciclistas, se decantó por su buen momento deportivo, pero sobre todo por quienes vivían en el extranjero, dado que al poder entrenar y competir durante toda la temporada su roce competitivo es mayor que los que viven en nuestro país.

Otro punto que destacó el entrenador es el hecho de que la distancia a cubrir es distinta a las demás pruebas del año, por lo que el proceso de preparación es vital a la hora de afrontar esa instancia. Para dar un ejemplo de esto, subrayó el desempeño de Eric Fagúndez en los pasados Juegos Olímpicos, ya que el olimareño no estaba acostumbrado a recorrer un tramo tan largo a un gran ritmo, pero lo consiguió gracias a su entrenamiento previo y su experiencia.

A la hora de poner las expectativas, Rondán admitió que les tiene mucha confianza a sus cinco dirigidos, y cree que puede haber una ligera posibilidad de que alguno pueda llegar a dar una sorpresa positiva, pero la realidad es que espera que tengan un campeonato digno, es decir, que terminen la competencia en la mitad de la tabla, tal como lo consiguió Fagúndez en París.

Consultado por la posibilidad de intentar captar nuevos talentos e intentar incrementar su potencial, el entrenador explicó que se ha buscado sumar aspirantes de aproximadamente 15 años. A principios de este año tuvieron una concentración de 24 adolescentes provenientes de todo el territorio nacional, pero la federación consideró que no era prioritario, por lo que el proyecto quedó en el aire. Si bien fue porque se vieron superados por una barrera económica, hizo una crítica constructiva y reconoció que el trato brindado al desarrollo de los jóvenes no ha sido el mejor. Por lo tanto, su idea es viajar a Argentina o a Brasil, donde se hacen competiciones juveniles, dado que a pesar de competir en alguna oportunidad en la rama máster, con corredores que les doblan la edad o con mujeres adultas, los chicos no han tenido oportunidades de lucirse en carreras oficiales de su categoría.

Rondán argumentó que igualmente no se han quedado de brazos cruzados, ya que, a pesar de no tener un apoyo gubernamental, si el tiempo lo permite, un grupo de personas de todas las edades entrena dos o tres veces por semana en un velódromo en Montevideo, aunque admite que, al no ser exclusivo para ellos, no lo pueden usar con la libertad que quisieran. Además, tienen una licenciada de Chile que los está ayudando a crecer, y cerró diciendo que cada vez hay más muchachos jóvenes con ganas de hacer deporte que se suman a la causa.