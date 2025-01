El torneo, que arranca por cada conferencia, tendrá su inicio el 8 de enero.

Con 33 selecciones de las 35 posibles, el 8 de enero dará inicio la Copa Nacional de Selecciones, marcando el comienzo de la Confederación del Sur. Tres días después, durante el fin de semana, comenzarán las otras tres confederaciones: Litoral, Litoral Norte y Este.

Primero el Sur

Dado que hay diez participantes, la Confederación del Sur ha determinado esta vez que la primera fase se juegue en dos series de cinco selecciones en partidos de ida y vuelta (ver grupos).

De cada grupo clasificarán a cuartos de final los tres primeros, formando tres llaves que, en partidos de local y visitante, definirán a sus ganadores y al mejor perdedor como semifinalistas. Las semifinales también se jugarán de ida y vuelta, lo mismo que las finales, que determinarán no sólo al campeón y al vice, sino también a los dos representantes de la confederación en el módulo nacional que definirá al campeón del interior.

Al tener que disputar diez fechas en un formato de sábados o domingos y miércoles, el Sur es el primero de los cuatro torneos en comenzar. Empezará el 8 de enero en simultáneo en Rosario, en Colonia del Sacramento, en Durazno y en Florida, donde se jugarán los dos primeros partidos de cada una de las series.

Los tres primeros de cada serie clasifican a cuartos de final, es decir que sólo dos selecciones por grupo quedarán eliminadas tras haber jugado un mínimo de ocho encuentros. Otras dos selecciones, las que queden eliminadas en cuartos de final, en que clasifican los tres ganadores de cada una de las llaves y el mejor perdedor, disputarán diez partidos; los que pierdan la semifinal llegarán a 12 encuentros y los finalistas superarán los 14 partidos, dado que luego seguirán jugando en el módulo final de la Copa Nacional de Selecciones.

El más añejo: el Litoral

El del litoral es el torneo más antiguo de todos, dado que se comenzó a jugar en 1922, con Soriano, que fue el último campeón.

Como se ha mencionado, a partir de 1922, con ese primer campeonato, las tempranas confederaciones, aglutinadoras de aquel joven e incipiente empuje inicial del fútbol lejos de Montevideo, comenzaron a programar competencias a nivel de selecciones; después del Campeonato Uruguayo, que se juega desde 1900, son las competiciones más longevas y representativas que existen en el país.

En esta temporada, el campeonato se jugará de manera idéntica a la del año pasado y del anterior, con dos series con los mismos integrantes que en las últimas disputas, que llevarán a los dos primeros de cada una de ellas a semifinales, cruzándose el primero con el segundo de cada grupo.

El históricamente más fuerte es el grupo B, que incluye a Soriano (Mercedes) –el último campeón–, su eterno rival Río Negro (Fray Bentos) –el enfrentamiento entre ambos es el de mayor antigüedad de selecciones de ciudades capitales–, Nueva Palmira, que regresa tras ganar la eliminatoria departamental –los palmirenses son los únicos ganadores de la Copa Nacional de Selecciones que representan a un sector interior en lo que va de este siglo y hay jugadores en la albiceleste de esta temporada que alzaron la copa aquella vez– y Young, que logró jugar como local después de arrastrar una sanción por incidentes en la compleja definición del año pasado. La albirroja estaba casi clasificada cuando unos goles de escritorio terminaron dejándola fuera de las semifinales.

En la serie A hay representaciones de sectores del interior con tres ciudades definidas: Guichón, que en los últimos dos años ha competido muy bien y llegó a semifinales de la Copa Nacional en 2023, Bella Unión y Tranqueras, y la representación de la Liga de Fútbol de las Colonias Agrarias de Salto, que aporta futbolistas de pueblos y parajes cercanos.

Cerca, el Litoral Norte

Con historias de selecciones que fueron pioneras del Litoral, además de un número considerable de combinados no litoraleños, la Confederación Litoral Norte está formada por Paysandú, Salto, Artigas, Rivera y Tacuarembó.

En lo que respecta a modificaciones en la forma de disputar los partidos, nadie ha sido tan innovador como el Litoral Norte, que luego de haber jugado en los últimos años con dos ruedas de todos contra todos, en esta temporada llevará a cabo una novedosa fase inicial en la que cada selección jugará cuatro partidos: dos como local y dos como visitante.

Tras esos cuatro encuentros iniciales, sólo el último quedará eliminado y en las semifinales se enfrentarán el primero contra el cuarto y el segundo ante el tercero.

Allá en el Este

El campeonato del este, que se llevó a cabo por primera vez en 1927, cuenta este año con la participación de diez representativos, incluyendo dos de Lavalleja (Lavalleja y José Pedro Varela), Maldonado (Liga Mayor y Zona Oeste), Rocha (Rocha y Castillos), Cerro Largo (Cerro Largo y Vergara –que administrativamente forma parte de Treinta y Tres, pero compite en el fútbol de Cerro Largo–), además de Treinta y Tres, que sólo participará con su liga capital, y Canelones del Este, que regresa a jugar en Pando. El Este 2025 introducirá cambios en su campeonato, no por la conformación de tres series, sino por el método de clasificación. La serie A contará con Cerro Largo, Treinta y Tres y Vergara. La serie B incluirá a Rocha, Castillos y José Pedro Varela. La serie C tendrá a Lavalleja, la Liga Mayor de Maldonado, Zona Oeste de Maldonado y Canelones del Este. Clasifican a cuartos de final los dos primeros de las series A y B, los tres primeros de la serie C, y la novedad será un repechaje entre los terceros de las series 1 y 2 para completar las ocho selecciones que, en partidos de ida y vuelta, definirán cuartos de final, semifinales y finales.