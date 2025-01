El viejo Campeonato Uruguayo adquiere nombre de siglo XXI: Liga AUF Uruguaya.

Tras haber tenido numerosas temporadas bajo la identificación de Campeonato Uruguayo, el primer fin de semana de febrero la principal competencia futbolera del país pasará a ser Liga AUF Uruguaya.

Por lo pronto, seguramente pasarán años, décadas, para que la denominación de Campeonato Uruguayo, sostenida por un pedestal de riquísima y enorme historia, quede por detrás del marketinero Liga AUF Uruguaya, que a la brevedad llevará un nombre comercial tras la negociación que conduce a que los espónsores principales de un evento de tanta trascendencia se queden con su nombre tal como sucede en las ligas más comerciales del mundo. Aunque pegue, aunque funcione, sucederá como con históricas avenidas capitalinas, como Dámaso Antonio Larrañaga y José Batlle y Ordoñez, que para cientos de miles de uruguayos siguen siendo Centenario y Propios.

La Liga AUF Uruguaya, el Campeonato Uruguayo, se llamará “Juan Manuel Izquierdo”, en homenaje al futbolista que fuera doble campeón local con Nacional y Liverpool. Además, cada módulo de la liga también homenajeará a deportistas desaparecidos: el Apertura se denominará “Eduardo Arsuaga” en recuerdo del destacadísimo, sensato y brillante dirigente de Defensor Sporting, del que fue presidente; el Intermedio, “Mathías Acuña”, por el joven goleador que recientemente se quitó la vida en Ecuador; y el Clausura, “José Ignacio Villarreal”, en honor al magnífico futbolista olimareño fallecido en los primeros días del año, el único campeón uruguayo que años después fue presidente del club con el que levantó la copa.

La primera actividad del Apertura va para largo: inicia el viernes y no para hasta el primer lunes de febrero. Serán cuatro días de estreno de los 16 clubes que participarán en la temporada 2025 de la Primera División Profesional siempre y cuando, como se espera, Cerro y Cerro Largo logren saldar sus adeudos con futbolistas que vistieron la camiseta en temporadas anteriores. Según reveló el pasado viernes la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, los montevideanos deben US$ 157.244 y los arachanes, una cifra bastante menor, que asciende a US$ 16.793.

Peñarol y Nacional arrancan de visita, pero en un lugar donde han jugado la mayor parte de sus partidos en la historia: el estadio Centenario. Lo harán ante Progreso y Montevideo City Torque, respectivamente.

Si bien se estableció este cambio nominal de Uruguayo por Liga AUF Uruguaya, el formato es idéntico a como se ha jugado desde 2017, con 37 partidos que se dividen en tres módulos. Por un lado, se inicia con el Apertura de siempre a una rueda (15 fechas), sigue el Intermedio con dos series (siete partidos) que hacen de bisagra, para luego decantar en el Clausura de fin de temporada, que vuelve a tener 15 encuentros para cada club.

La Tabla Anual sigue teniendo la importancia de siempre. El club que obtenga este acumulado tendrá la ventaja en la definición ante el ganador de algunos de los torneos cortos, Apertura o Clausura, dado que el Intermedio no ofrece premio para la definición de la temporada. Si el ganador de la Anual no obtuvo ni Apertura ni Clausura, esperará una definición entre los ganadores de tales torneos para definir la liga.

Ese que queda a medio camino, el Intermedio, tendrá la importancia de clasificar al ganador a la Copa Sudamericana y también de posicionarlo en la definición de la Supercopa a jugarse en el inicio de la otra temporada.

Viernes

El primer día de actividad, el viernes, se jugarán dos partidos. El campeonato arrancará en Melo, con Cerro Largo ante Juventud de Las Piedras, en el estadio Ubilla, a las 19.00.

Finalizado el fútbol a orillas del arroyo Conventos, la pelota se traslada a la capital y con atractivo encuentro. Defensor Sporting y Boston River, dos equipos de buena pasada temporada y que jugarán las fases iniciales de la Libertadores, se enfrentan en el estadio Franzini desde las 21.30.

Sábado

Una jornada que continúa la línea atractiva de la anterior. Abren el sábado a las 17.00 Danubio con Liverpool en el estadio Mincheff.

Pegado, desde las 20.00, se viene el debut del campeón uruguayo. Peñarol visita a Progreso, en este caso en el estadio Centenario.

El carbonero buscará cambiar el pie con el que pisó esta nueva temporada, con el que perdió dos clásicos consecutivos y la Supercopa de por medio.

Domingo

Será la jornada con más partidos en esta primera fecha. A primera hora, a las 17.00, Miramar Misiones recibe a Plaza Colonia, que viene de ascender en la pasada temporada. El partido se juega a metros de la cancha de los cebritas, el Méndez Piana, porque Miramar volverá a ser local en el sintético del Parque Palermo.

Otro de los recién ascendidos, Montevideo City Torque, que además preparó un buen plantel para encarar el año, recibe a Nacional en el estadio Centenario desde las 19.30.

El bolso tiene un panorama más despejado, luego de conseguir su primer título del año, la Supercopa, y además la satisfacción de tener dos clásicos seguidos bajo el botín.

El último del domingo será la visita de Racing a Wanderers en el Parque Viera, a las 21.30.

Lunes

El partido que baje el telón de este inicio de temporada será el de Cerro ante River Plate, en el estadio Luis Tróccoli, desde las 19.30.

Todos los partidos se pueden ver por VTV PLus y por la plataforma Disney+.