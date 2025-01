El entrenador se expresó tras la derrota ante Nacional: “Hay que transformarlo en rebeldía y ganar el clásico de la Supercopa”.

Sigue la racha negativa en clásicos de Peñarol, que no gana desde el 1º de abril de 2023. Casi dos años sin triunfos ante Nacional en partidos oficiales y amistosos, ayer cayó 3-1 por la serie Río de la Plata.

“Duele perder de esta forma. Hubo errores que tenemos que corregir, son parte de las cosas que hay que mejorar. Tenemos que transformar esto en rebeldía y ganar el próximo clásico de la Supercopa. Tenemos cinco días para preparar el partido del domingo. Vamos a hacer todo para intentar ganarlo” comenzó diciendo el entrenador aurinegro.

La Fiera intentó bajarle el perfil a la derrota, pese a la importancia del encuentro: “No deja de ser un partido de preparación. El resultado hace ver todo negativo, pero no pienso así. Faltan cosas que seguro vamos a mejorar. Queríamos el triunfo para que la hinchada se fuera contenta y no lo pudimos hacer. Tenemos que intentar ganar el próximo para que las cosas vayan por donde tienen que ir. Lo fuimos a buscar y no mantuvimos el equilibrio; eso nos costó perder en el final. Fue un partido con momentos para los dos lados”.

Aguirre siente que en el juego su equipo no fue superado por Nacional: “No merecimos perder, aunque eso quede en segundo plano. Al final, lo que importa es el resultado. Futbolísticamente tuvimos momentos buenos en el segundo tiempo, con alguna situación que no concretamos. Intentamos presionar en todo momento y tuvimos una buena dinámica. El partido después se partió”.

Para cerrar, elogió el plantel conformado y habló de los jugadores que llegaron: “Estoy muy contento con el plantel que hemos conformado. Martín Campaña y Gastón Silva seguramente no estén a la orden para el próximo clásico. Necesitan 15 o 20 días para estar en forma. David Terans ya tuvo algunos minutos, con su ingreso tratamos de tener un poquito más de peso ofensivo y de juego. Recién está llegando, hay que prepararlo para que encuentre su mejor rendimiento”.