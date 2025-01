La clásica carrera del Mitin de Reyes repartió más de 8.000.000 de pesos en premios.

Otro 6 de enero, otro día de fiesta en el Hipódromo de Maroñas. El gran atractivo de una jornada que tuvo 17 carreras fue el clásico Gran Premio José Pedro Ramírez en su edición número 127. El ganador fue El Kódigo, caballo argentino montado por Gustavo Calvente, que cubrió los 2.400 metros de carrera en un tiempo de 2 minutos, 30 segundos, 78 centésimas.

El Kódigo en un momento de la jornada se transformó en el preferido de las apuestas, superando a Suablenanav Th, quien partió como favorito. Algo había.

El ganador arrancó atrás, estudiando la carrera. Supimpa Th, Cuan Chef y No Bien ni Mal fueron los que tiraron adelante desde el arranque. Fueron prácticamente así hasta que entraron a la recta final. Ahí se vio que El Kódigo empezaba a meter su cuerpo por el centro de la pista. Cuando faltaban poco menos de 200 metros el pingo ganador arrancó a fondo y les fue sacando distancia a sus perseguidores. Ganó cómodo, prácticamente tres cuerpos delante del brasileño Universal Horse (Leandro Espíndola), el que a la postre llegaría segundo, habiéndole sacado un hocico de distancia al favorito, Suablenanav Th (Héctor Lazo).

“Tengo un caballo extraordinario que me hace vivir emociones impresionantes. Ganar en este clásico tan importante me da una satisfacción bárbara y me hace emocionar”, dijo el jockey tras finalizar la prueba.

Grandes premios

Sobre las 17.10 se corrió el primero de los grandes premios pautados: el Gran Premio Maroñas, que repartió casi 1.700.000 de pesos. Tras una arremetida final en los últimos 100, 150 metros, Metido a Bacana, el favorito, logró pasar a Honey Moon, que prácticamente lideró toda la carrera, y se llevó el premio por un cuerpo de distancia. Es digna de destaque la gran carrera que hizo el jockey ganador, Vagner Leal. El podio lo completó Pelagio, conducido por Federico Píriz.

Dos carreras después se largó el Gran Premio Pedro Piñeyrúa. Tras los 1.600 metros entre la largada y el disco de llegada, el ganador fue el favorito, Sí Señor, y repitió Vagner Leal, otra vez con una muy buena conducción de su pingo uruguayo. Además, en una carrera que repartió aproximadamente 2.600.000 pesos en premios, entró segundo El Principio –montura de Carlos Romero–, mientras que en el tercer lugar llegó el brasileño Ultra Black, que tuvo como jockey a Mario González.

La siguiente carrera importante fue el Gran Premio Ciudad de Montevideo-Presidente Jorge Batlle, que se corrió en el entorno de las 19.30 y tuvo una bolsa de casi 5.000.000 de pesos en premios. Los caballos que llegaban con mejores pronósticos eran Brienne Trigger (William Pereyra), Los Ángeles (Maicol de Souza) y La Firmante (Yair Pereira), pero ninguno cruzó el disco en los primeros lugares. El ganador de los 2.000 metros fue Dale Flojita, que tuvo como jockey a Héctor Lazo, quien sostuvo bien las riendas ante el apriete de Bloody Mary (João Moreira) en el final, que finalmente se quedó con el segundo puesto. Best Bright (José da Silva) se ubicó tercero.