El zaguero se sumará al carbonero, que espera definir cuanto antes la situación del arquero.

Son horas de definición en Peñarol, que ya tuvo un accidentado inicio de pretemporada en el partido ante Colo-Colo. La dirigencia del carbonero, que encabeza Ignacio Ruglio, planea tener el plantel armado con fecha límite el 15 de enero. En ese sentido, en las últimas horas se cerró la incorporación de Gastón Silva.

El nuevo futbolista carbonero tiene 30 años, es zurdo y puede jugar de zaguero o lateral izquierdo. Comenzó su carrera en Defensor Sporting y la continuó en el exterior, en Torino de Italia, Granada, Huesca y Cartagena de España e Independiente de Argentina. Su último club fue Puebla de México, donde rescindió contrato en el inicio de 2025 para quedar con su pase libre.

El salteño tiene pasado en la selección mayor, fue convocado para jugar la Copa América en 2015 y 2016 y el Mundial de Rusia 2018, donde estuvo en la lista pero no sumó minutos. También hizo un buen proceso de selecciones juveniles: fue subcampeón del Mundial sub 17 en 2011 y del Mundial sub 20 en 2013.

Gastón Silva es la segunda alta confirmada en Peñarol, que ya había sumado a Diego García. El que está cerca de cerrar su retorno es David Terans. Es probable que durante la jornada del martes quede sellado el acuerdo con Fluminense.

La situación de Washington Aguerre: falta el dueño del arco

El gran desvelo de la dirigencia aurinegra, a estas horas, está centrado en el puesto de golero. Si bien Ruglio había manejado públicamente que no se iba a subir más la oferta económica por la renovación de Washington Aguerre, un particular sumó un apartamento a estrenar para el guardameta en caso de que se quede en Peñarol. La dirigencia ya le hizo llegar la información al representante para que evalúe la propuesta.

Por otra parte, el último campeón uruguayo sigue avanzando por la incorporación de Martín Campaña, exgolero de la selección uruguaya, que está libre. Además, fueron ofrecidos varios jugadores extranjeros en el puesto pero, en principio, los que conformaban deportivamente estaban lejos desde la perspectiva económica.

