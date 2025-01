Por otro lado, Nicolás Siri se va de Montevideo City Torque para jugar en Bélgica.

Nacional sigue sin cerrar al centrodelantero que tanto le preocupa. Flavio Perchman, vicepresidente albo, dijo en Carve Deportiva que “de acá al lunes los dos centrodelanteros que tenemos para alternar son Diego Herazo y Bruno Damiani”. El futbolista que viene de hacer buena campaña con Boston River se quiere hacer lugar en el primer equipo en su retorno. Perchman dijo “la idea es que se pueda vender”, pero “tiene posibilidades de seguir”.

Con esta situación, el nuevo nombre sobre la mesa es el de Adam Bareiro, 9 paraguayo que está en River pero el club quiere venderlo y Nacional tiene la aspiración de lograr un préstamos. “Sigue siendo una posibilidad” remató el dirigente.

Además el equipo dirigido por Martín Lasarte busca la renovación de su líder, Diego Polenta, que ha dilatado su nueva vinculación. En una de las incertidumbres tricolores en el inicio de la pretemporada. Esto se suma a la espera por Christian Oliva, que en términos de Perchman “va a jugar en Nacional” por lo hablado con el futbolista. El dirigente Alex Saúl es quien lleva adelante las tratativas ya que el propio Perchman ha mostrado diferencias con su representante, Pablo Bentancur: “Bentancur no quiso hablar conmigo”.

Bajo esa representación está atada la extensión de contrato de Gonzalo Carneiro, que no tendrá actividad hasta mayo luego de su rotura de ligamentos. Sobre ello el vicepresidente agregó “con Carneiro se hacía una extensión de contrato que creo que ya había quedado acordada”.

Charly tentado, Sanabria casi afuera

Leandro Lozano, lateral que se ha consolidado por el lado derecho tricolor, recibió una oferta de Argentinos Juniors. Vale recordar que el equipo de La Paternal ya adquirió a dos ex Nacional, Ruben Bentancourt y Mateo Antoni.

Sobre esto Perchman dijo que Lozano “tiene una cláusula bajísima de salida para lo que entendemos que puede valer. Lo mínimo que puede venir es esa cláusula de salida, si no, no lo vamos vender”. Agregó sobre la oferta que “Argentinos Juniors no parece un cambio que valga la pena”, pero que si “viene algo que le cambie la vida, lo vamos a premiar dejándolo ir”.

Además la salida de Lucas Sanabria es casi un hecho para el puzzle tricolor. Se cree que su vínculo con un equipo del fútbol de Estados Unidos se concretará antes del lunes, cuando Nacional juegue su primer partido de temporada ante San Lorenzo. Para esa posición se manejan los nombres de César Araújo, que milita en la MLS y es el nombre más fuerte, aunque también rondan los de Luciano Boggio y el posible regreso de Yonatan Rodríguez, dos que están en el fútbol argentino.

Exportación de primera

El joven Nicolás Siri, que fue parte de la máxima consagración celeste cuando levantó la Copa del Mundo Sub 20, deja Montevideo City Torque para jugar en el Lommel Sk de la Segunda División de Bélgica. El club pertenece al grupo económico City.

Siri pasó de Danubio a City Torque por un monto 3.700.000 dólares, colocándose así en tercer lugar como los fichajes más caros en Uruguay por detrás de la histórica cifra de Peñarol por Leo Fernández y de Santiago Rodríguez cuando también fue transferido al equipo ciudadano por 5.000.000 de dólares.