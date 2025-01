Supercopa con la tribuna Colombes agotada para los tricolores y todas las tribunas de Peñarol agotadas.

El volante que era pretendido por Nacional, César Araújo, seguirá jugado en el Orlando City de Estados Unidos, según confirmó el vicepresidente, Flavio Perchman.

Nacional prepara el próximo encuentro, que será clásico y con un trofeo en medio: la Supercopa 2025. Quedan entradas para Nacional en las tribunas Olímpica y América.

Con el calendario futbolero ya en marcha, los tricolores siguen en busca de jugadores en ciertas posiciones. La reciente llegada del chileno Vargas calmó las aguas que se habían puesto agitadas: conseguir un centrodelantero extranjero y de recorrido.

Ahora la apuesta de la dirigencia alba pasa por tapar el hueco que dejó la salida de Lucas Sanabria, el volante que jugará en la MLS de Estados Unidos.

El plan más firme y más sonado era la llegada del centrocampista César Araújo, que se formó en Wanderers y que juega en el Orlando City de la liga estadounidense. Lo cierto es que esa ficha se cayó, en palabras de Flavio Perchman, en Vamos que vamos de Radio Uruguay: “Está caído, no lo quieren vender, tomaron esa decisión. No fue un tema económico, simplemente no lo quieren vender”.

Agregó, además, que “un volante va a venir” y que le hubiese “encantado cerrar a César”, ya que completaría un mercado de pases satisfactorio. Cerró el tema Araújo al decir: “El jugador estaba con muchas ganas de venir, nosotros de que viniera, pero frente a esta situación no podemos hacer nada”.

Ahora se activan otros planes, dijo el dirigente, que no quiso dar pista alguna de cuáles podrían ser: “Tema nombres no voy a dar más porque no pude concretar ninguno que salió a la prensa”.

Sobre cómo ha sido el manejo comunicacional en este mercado de pases sentenció: “Otero vino en silencio, Millán y Vargas también, y me mantendré así. En su momento tratamos de comunicar, pero si no dio resultado, cambiamos la estrategia”.

Todo súper: manyas a tope, bolsos con remanente

Quien tenga boleto en mano y le tire alentar por Peñarol podrá hacerlo. Quien no lo tenga, deberá verlo por televisión, ya que se agotaron todas las tribunas para el público carbonero.

Por el lado de Nacional, los hinchas que quieran asistir al mítico Centenario podrán hacerlo en la tribuna Olímpica o América. El club comunicó que la Colombes fue copada en pocas horas.

El encuentro va el domingo en el estadio Centenario a las 20.20. Las entradas se sacan por la web de Nacional o en forma presencial en Red Pagos.

Datos de Supercopa

El bolso busca revertir el saldo negativo que tiene en la competencia. Lleva cinco finales disputadas, entre las que ganó dos y perdió tres. Por su parte, el carbonero tiene mejor balance: jugó tres definiciones, ganó dos y perdió una.

El equipo más ganador de la Supercopa es Liverpool con tres: dos finales ante Nacional (2020 y 2023) y la última disputada en 2024 ante Defensor Sporting.