Con más de 50 partidos en primera y una pretemporada ejemplar con la selección juvenil, el delantero de Liverpool habló con la diaria sobre su carrera sus expectativas.

Renzo Machado es campeón uruguayo con Liverpool y supercampeón en dos oportunidades, tiene 52 partidos en el Campeonato Uruguayo, en los que gritó gol nueve veces y ayudó a que otro compañero festejara otras seis. Con 2.788 minutos a nivel profesional, disputó dos partidos amistosos con la selección sub 20 y seis encuentros en dos ediciones de Copa Libertadores.

Actualmente se encuentra en la pretemporada con la celeste juvenil que se prepara para el Sudamericano y, en diálogo con la diaria, narró los momentos más importantes de su prometedora carrera.

Promesa cumplida

Recientemente Machado fue destacado como una de las 100 promesas juveniles a nivel mundial en un informe del Observatorio del Fútbol CIES. Cuando se enteró estaba en su casa, su madre le envió un link y era una noticia sobre eso: “Cuatro futbolistas uruguayos que habían entrado en esa lista, seleccionados, obviamente que quedé muy contento”, recordó Machado.

El delantero expresó que tanto este anuncio como la citación final al plantel del Sudamericano sub 20 le generaron la sensación de que hace “las cosas bien y que tengo que seguir así”; además auguró: “Seguramente van a seguir surgiendo esas cosas lindas, son impulsos a seguir trabajando y seguir metiéndole, que es algo que me caracteriza”.

Renzo contó que este compromiso con el trabajo diario es algo que implementa desde chiquito. “Aprendí con mi viejo que hay que apuntar a ser el mejor en lo que quieras ser, con objetivos cortos que vas cumpliendo. Esto me ayudó a crecer mucho y a ser constante con el trabajo de todos los días”, aseguró.

Momentos inolvidables

Oriundo de Rocha, Machado destacó que el momento de quiebre sucedió cuando dejó su ciudad natal para viajar a Montevideo: “Estaba cargando las valijas en el auto y ahí me di cuenta de que me iba del lugar en que había estado siempre para seguir el sueño que tenía desde chiquito”.

“Ese momento me marcó porque me di cuenta de que tenía que madurar rápido porque, si no, no se me iba a dar”, apuntó el juvenil, que recuerda las diferencias de su “ciudad chica” y la capital, “que es todo lo contrario”. Para el negriazul, “en Rocha es todo tranquilidad, Montevideo es todo locura; en Rocha el fútbol es muy amateur y acá es al revés”.

Luego de dedicarse por entero al fútbol y tras establecerse en la capital, destaca la experiencia de haber sido subido al primer equipo por el director técnico del momento, Jorge Bava: “Fue un paso enorme para mí, si no fuera por él, quizás no estaría en primera, ni en la lista de juveniles ni citado al Sudamericano”, sostuvo el juvenil.

“Se dieron varias cosas, fue un premio que me dio el club por el año que había hecho y porque también faltaban delanteros por lesión. Cuando me dijo Jorge [Bava] que iba arrancar la pretemporada con ellos fue increíble”, recordó Machado.

Si de partidos destacados hablamos, “el más importante fue el debut en la Supercopa”, dijo el delantero sin dudar. “Debutar en Primera División, con 17 años, en una final, contra un club grande y en el estadio Centenario, con mucha gente”, describió Machado, y aunque parece el relato de un sueño, es el contexto en el que se dio su debut en el primer equipo.

Ese día se quedaron con la copa al [ganarle la final a Nacional](https://ladiaria.com.uy/deporte/articulo/2023/1/la-supercopa-2023-es-de-liverpool/, pero Renzo asegura que “la final del Campeonato Uruguayo”, ante Peñarol “fue otra de las cosas hermosas que me pudo dar el fútbol en este poco tiempo” y “la verdad que lo disfruté muchísimo”, destacó. Lo más importante para el jugador de Liverpool es que “se dio lo que la gente quería, quedamos en la historia del club, la primera vez que somos campeones uruguayos”.

“No puedo elegir uno solo, todos esos momentos fueron importantes para mí”, sentenció Machado, que a pesar de tener una corta carrera, su trayectoria está plagada de hitos.

Forjar el carácter

Para sus jóvenes 19 años, Machado tiene una actitud descontracturada frente al fútbol que no lo hace menos comprometido: “No soy alguien que se ponga presión, ni mucho menos, al contrario. Siempre que entro a la cancha es a disfrutar, a hacer lo que me gusta, que es jugar al fútbol”, aseveró, y contó que es consciente de que cada partido es “estar cumpliendo mi sueño”.

Para llegar a donde está hoy, tuvo que hacer “los sacrificios que hace cualquier futbolista”, como la constancia en el entrenamiento, “poner las mejores ganas y hacerlo con buena disposición frente al grupo y el entrenador”. “Me gusta entrenar siempre al mango porque soy de los que creen que como se entrena, se juega. Si entrenás a media máquina, va a llegar un momento que en el partido no te va a dar”, manifestó.

Al irse de Rocha a los 16 años, se perdió “muchos cumpleaños, muchas fiestas familiares y cosas que capaz que otros hacían y yo no podía porque al otro día tenía que entrenar, estaba concentrado o tenía partidos”. No obstante, cuenta que nunca le gustó mucho “la noche ni nada de eso”, entonces no le costó tanto “hacer ese sacrificio”. “Son cosas que, si quiero ser jugador de fútbol y quiero vivir de esto, voy a tener que seguir sacrificándolas”, concluyó y sentenció: “Si es por ser jugador de fútbol y cumplir mis sueños, no hay problema”.

Esa determinación lo lleva a continuar perfeccionándose cada día: “Creo que siempre hay que seguir mejorando; uno de los aspectos a mejorar es hacerme fuerte a la espalda de los zagueros”, apuntó. Como es más chico en edad y experiencia que sus rivales, “muchas veces perdía duelos contra otros jugadores”, pero aseguró que lo trabaja de a poco. “Todo se mejora, hay que ponerle ganas y a veces lleva un plus mental y físico que te lo da quedarte un ratito más en el entrenamiento a mejorar distintas cosas y escuchar a los más grandes”, explicó.

Bien nuestro

El fútbol uruguayo es testigo una vez más de otro brote del semillero de virtudes de Liverpool. Machado agradeció la oportunidad que el club negriazul le brindó puesto que le permite mostrarse y “que gente de otros lugares me vean, entonces le tengo mucho afecto”, resaltó.

De la competencia local, contó: “Me gusta que, por lo general, las líneas juegan bastante adelantadas y hay mucho espacio entre la línea de los defensas rivales y el golero. Entonces puedo jugar con espacio”. En contraste, lo que no le gusta tanto es que “es un juego muy pausado, muy físico y friccionado, se para mucho el partido y no se juega todo lo que se debería jugar”, lamentó.

En el estilo de juego, “creo que el fútbol uruguayo te va llevando porque, si no estás fuerte, no podés jugar”. Respecto a esto, un aspecto importante para el juvenil es “mantener la fortaleza psicológica, y en eso siempre estuvo ahí ayudándome y dándome consejos mi viejo; la mentalidad que tengo hoy en día es gracias a él”.

Sus ídolos han sido siempre Luis Suárez y Edinson Cavani, “aunque ahora ya están en la etapa final de sus carreras. Si tengo que elegir uno más actual, en este momento Darwin Núñez también es una gran referencia”, afirmó. De chico su mayor referencia fue Diego Forlán: “Por lo general mis ídolos han sido todos uruguayos”.