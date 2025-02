La celeste cortó una racha de ocho mundiales consecutivos.

La selección uruguaya sub 20 no tuvo un buen cierre del Sudamericano Sub 20, y prueba de ello fue el último partido que jugó, en el que perdió 3-1 ante Colombia. La celeste estuvo errática, sin efectividad en ofensiva, con errores de mitad de cancha hacia atrás; con todo ese combo, sobra decir que el juego colectivo fue escaso, pero además no tuvo individualidades como para, rebeldía mediante, despedirse con un buen resultado. En suma, Uruguay sumó un punto de los últimos 15 posibles y se quedó sin ir a defender el título mundial en Chile, torneo que se jugará este año en setiembre.

Néiser Villarreal, goleador y una de las figuras del torneo, puso adelante a Colombia cuando apenas pasaban los cinco minutos de juego. Alejandro Severo, el de Racing, tal vez uno de los rendimientos más parejos de Uruguay, empató a los 13, pero un minuto después otra vez los cafeteros pasaron adelante, esta vez por intermedio de Kener González. A los 40, Carlos Sarabia puso el tercero y definitivo para Colombia.

Desde el arranque, Fabián Coito, el DT celeste, buscó cambiar la imagen y puso una oncena titular cargada de jugadores que habían sido suplentes o no habían jugado muchos minutos. Pero los que entraron, salvo chispazos de Mateo Peralta o de Severo, no lograron imponerse ante una selección colombiana aceitada, con juego dinámico, que pronto en el partido empezó a dominar desde la posesión de la pelota.

Dos errores defensivos, dos goles cafeteros: el primero, tras varios rebotes en los que ningún uruguayo pudo despejarla, termina siendo un mal cierre de Paolo Calione ante Villarreal; el segundo fue un quede en la mitad de la cancha que propició un contragolpe; en el tercero el tiki-taka colombiano dejó pagando a los celestes, que la corrieron de atrás hasta sacarla de adentro del arco.

En el segundo tiempo y con los cambios, Uruguay mejoró, pero ahí demostró la otra gran falencia que tuvo en el hexagonal final: la efectividad. Los pibes uruguayos generaron varias oportunidades como para descontar y ponerse en partido, pero ni uno ni otro la mandó a guardar.

Lucha por el título Brasil goleó a Chile 3-0 con tantos de Deivid Washington, Paulo Henrique y Ricardo Mathias.Con esa victoria los norteños llegaron a 13 puntos, marca que Argentina no pudo alcanzar porque perdió con Paraguay 3-2 y terminó siendo segunda.

Detalles

Estadio: José Antonio Anzoátegui

Árbitros: Paulo Zanovelli, Nailton Sousa y Luanderson Lima (brasileños)

Uruguay (1): Federico Bonilla; Alfonso Montero, Paolo Calione, Nicolás Ramos (46’ Lucas Agazzi) y Facundo González (46’ Patricio Pacífico); Mauro Zalazar, Mateo Peralta y Alejandro Severo; Bruno Calcagno (53’ Joaquín Lavega), Germán Barbas (53’ Gonzalo Petit) y Esteban Crucci (72’ Agustín Albarracín). Entrenador: Fabián Coito.

Colombia (3): Andrés Tovar; Carlos Sarabia, Keimer Sandoval (46’ Elkin Quiñones), Julián Bazán y Juan Arizala; Kener González, Alejandro Ararat (58’ Luis Landari) y Jordan Barrera (58’ Royner Benítez); Andy Batioja, Néiser Villarreal y John Montaño (58’ Óscar Perea). Entrenador: César Torres.

Goles: 6’ Néiser Villarreal (Col.), 13’ Alejandro Severo (Uru.), 14’ Kener González (Col.) y 40’ Carlos Sarabia (Col.).