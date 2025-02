El matador estará presente esta noche frente a Alianza Lima al haber mejorado de su lesión; además habrá muchos uruguayos en cancha.

Este martes hay noche de Copa Libertadores y Boca Juniors, gran animador histórico del certamen, va por la clasificación en La Bombonera. El equipo que dirige Fernando Gago perdió en la ida por 1 a 0 con gol del uruguayo Pablo Ceppelini en Lima. El ex Bella Vista y Peñarol, entre otros, consiguió un rebote perdido en el área bostera y anotó un gol que nunca olvidará. Ceppelini también será de la partida esta noche. Otros que seguro formen parte sea el lateral Marcelo Saracchi y el delantero Miguel La Bestia Merentiel.

El partido entre Boca Juniors y Alianza Lima será éste martes desde las 21.30 horas por el partido revancha de la segunda fase de la Copa Libertadores de América. El encuentro será en la mítica Bombonera del barrio La Boca, que se vestirá para la ocasión con todos sus laureles.

El Xeneize está obligado a ganar por un gol para llevar la serie a penales o por más goles para avanzar de forma directa. El uruguayo Edinson Cavani se recuperó de la lesión lumbar que sufrió a inicios de febrero y que lo ausentó en los últimos encuentros. La urgencia por la clasificación aceleró los procesos y el goleador histórico de la selección uruguaya estará a la orden de Pintita Gago.

Ayrton Costa, Marcos Rojo, Carlos Palacios y Ander Herrera, quienes también se encontraban en sanidad, serán parte de la convocatoria. El ganador de la llave enfrentará al vencedor de Deportes Iquique de Chile e Independiente Santa Fe de Colombia, asegurándose al menos jugar la Sudamericana. Si Boca queda afuera deberá esperar hasta 2026 para volver a la competencia internacional.

Independiente de Santa Fe, equipo que dirige el uruguayo Pablo Peirano junto a su compatriota Javier Tetes, enfrenta en Colombia a Deportes Iquique esta noche a las 19.00. En Deportes Iquique juega en uruguayo ex Peñarol Carlos Rodríguez. También este martes juega el Bahía de Luciano Rodríguez -la joya surgida de Progreso-, Michel Araujo y Nicolás Acevedo. Enfrente estará The Strongest de Bolivia, donde juega el compatriota Juan Sebastián Guerrero. La ida fue 1-1, donde el delantero ex Montevideo City Torque y Defensor Sporting convirtió para los bolivianos.