Ecilda Paullier, de muy buen torneo, clasificó anticipadamente en el Sur.

La Copa Nacional de Selecciones avanza con la fortaleza histórica de sus torneos primigenios y fundamentales. Este miércoles se conocieron los semifinalistas del Este e impensadamente uno del Sur. El fin de semana no solo conoceremos a los otros tres del Sur, sino que arrancarán las semifinales del Litoral Norte y sabremos los nombres de los finalistas del Litoral.

Este, vuelta de los cuartos de final

Tras los partidos de vuelta de los cuartos de final del campeonato del Este se conocieron los semifinalistas, que a partir de este sábado empezarán a jugar por un lugar en la final de un torneo que tuvo su primera edición hace 98 años, en 1927.

Liga Mayor de Maldonado, Lavalleja, Treinta y Tres y Rocha fueron los ganadores de las llaves. Los tres primeros lo hicieron por puntos, mientras que la celeste rochense lo hizo por penales con descollante actuación de su golero, Martín Ceballos Seguessa, que además no ha recibido un gol en los seis partidos que Rocha ha jugado en lo que va de la copa.

La llave que parecía resuelta aún antes de la revancha, la de Maldonado con Varela, dado que fernandinos y carolinos habían ganado en territorio lavallejino 5-0, se resolvió en la inmensidad del Campus Municipal con una nueva goleada, en este caso más amplia, 7-0, lo que dejó la llave con un global de 12-0.

También definía de local Lavalleja, que había ganado la ida en Castillos por 2-0, y en el sintético del Juan Antonio Lavalleja de Minas remató la clasificación ganando 1-0. Lo llamativo es que los tres goles de la llave fueron anotados por un mismo futbolista: el gran goleador Gabriel Chaine. Castillos dio batalla y sobre todo tuvo esperanza durante una hora, hasta que Chaine la mandó a guardar y liquidó la llave.

En el Centro Empleados de Comercio de Treinta y Tres la roja del Olimar logró hacer valer el triunfo obtenido en Pan de Azúcar (2-1) y en un emotivo empate 3-3 con Zona Oeste de Maldonado ganó la llave. Fue un partido muy intenso que tuvo en vilo al público que colmó el estadio olimareño. La roja fue siempre arriba pero los bravos de Pan de Azúcar dieron batalla hasta el final.

Rocha, en el Mario Sobrero, consiguió su pasaje a semifinales recién a través de los penales después de un doble empate sin goles en su llave con Cerro Largo. El elenco celeste no pudo hacer pesar su localía, y al tener un futbolista expulsado en el segundo tiempo y jugar con una menos que el rival -que al final del partido también quedó con 10 jugadores-, se apoyó en la definición por penales. Su buen arquero Popi Ceballos contó que lo único que quería era ganar el sorteo para elegir arco y no, como sería lógico, patear primero, porque Rocha venía de tres temporadas distintas de eliminaciones por penales en el arco que da a la Ruta 9 y entonces eligió el otro, como quien va para el centro de la ciudada a festejar. Ceballos, que ha logrado que Rocha sea la única de las selecciones participantes de la Copa Nacional que no ha recibido ni un gol en la temporada, recibió una hoja con las pistas de los posibles pateadores y fue fundamental para que la celeste rochense ganara la serie 5-4. Alan Silveira, el zurdo de los tres barrios, pateó el penal 14 y llenó de alegría a Rocha.

Las semifinales comienzan a jugarse este sábado con dos enormes partidos: Rocha frente a Treinta y Tres en el Sobrero y Lavalleja-Maldonado en el sintético minuano.

Sur, ida de los cuartos de final

¿Puede un equipo clasificar matemáticamente a semifinales apenas habiéndose jugado el partido de ida? Sí, puede, y pasó este miércoles y fue la Liga de Ecilda Paullier, que cuando sus jugadores ya se estaban bañando después de haber ganado 1-0 a Durazno, se enteraron del empate 1-1 de la Federación de Colonia casi en la última jugada con Florida, y eso sumado al empate también 1-1 de Paso de los Toros y San José ya los estaba colocando oficialmente en semifinales sin que nadie haya jugado los partidos de vuelta.

Eso solo puede pasar cuando el cuarto cupo se le asigna al mejor perdedor. Ecilda, único ganador, ya tiene como mínimo ese cupo porque si pierde será el único posible perdedor con 3 puntos. Ni hablar que si gana o empata en Durazno pasará como ganador de la llave.

Agustín Burgos, que ya fuera campeón con la tricolor de la selección de la Liga de Ecilda Paullier la histórica vez que conquistaron el Sur, fue el autor del impresionante gol en el Casto Martínez Laguarda para la victoria 1-0 sobre Durazno.

En el Omar Odriozola, el estadio isabelino ubicado entre la ribera del río Negro y la Ruta 5 que honra al autor del himno futbolero uruguayo “Uruguayos Campeones”, la selección local empató 1-1 con San José. Empezó ganando el Paso con lindo gol del zurdo platinado Camisa en el primer cuarto de hora, pero en el segundo tiempo lo empató el eterno crack Nicolás Rebollo, que como siempre fue a cabecear lejos de su área y la peinó a las redes.

En Rosario, en la cancha de Estudiantes El Colla, la Federación de Colonia rescató un importantísimo y festejadísimo empate en la última jugada del partido. En el primer tiempo Florida se puso en ventaja con anotación del mendocino Marcos Labandeira, pero el expreso rojo rescató el empate al final del partido con anotación de Germán Cabrera.

Este sábado en Florida, San José y Durazno se conocerán los otros tres semifinalistas que acompañan a Ecilda Paullier.