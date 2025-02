Los grandes nunca están muertos: San José y Durazno terminaron primeros en sus grupos en el Sur.

Este fin de semana las emociones se multiplicaron en las calurosas noches de nuestros pueblos, porque el Litoral Norte y el Sur ya completaron a todos sus clasificados a la próxima fase, pero fundamentalmente porque en el Litoral –el torneo de selecciones más antiguo (1922)– se jugó la ida de sus semifinales con victorias visitantes del vigente campeón del Uruguay, Soriano, en Bella Unión, y un campanazo de Guichón, que desembarcó en Nueva Palmira con un triunfazo. En el Este, por su parte, se disputaron los primeros partidos de cuartos de final con triunfos visitantes de Maldonado en Varela, de Lavalleja en Castillos y de Treinta y Tres en Pan de Azúcar, y un valioso empate de Rocha en Melo.

En el Litoral Norte, donde los cinco participantes en apenas cuatro partidos debían eliminar al último y ordenarse del 1 al 4 para semifinales, Paysandú le ganó a Tacuarembó, que ya estaba clasificado, y Salto a Rivera (que quedó eliminado), y quedaron alineados en semifinales Salto ante Artigas y, nuevamente, Paysandú frente a Tacuarembó.

En el Sur, ya con los tres clasificados en la serie A, se jugó la última fecha, que sirvió para ordenar a los que avanzaban (San José, Federación de Colonia y Liga de Ecilda Paullier), mientras que en el grupo B se dio la clasificación con jerarquía de Durazno, que aplastó a Flores en Trinidad por 3-0 cuando a los celestes trinitarios les bastaba un punto para seguir adelante; en el otro encuentro, Paso de los Toros, en el Omar Odriozola, goleó a Sarandí Grande 5-0, de forma tal que quedaron igualados en todo con Flores en la tercera colocación y hubo que esperar hasta el lunes para ver quién ganaba en Fair Play y seguía adelante. Fue el equipo isabelino, que ahora, el miércoles, jugará con San José.

Las otras dos llaves también se armaron por otros ítems que no fueran los puntos conseguidos, dado que la Federación de Colonia terminó segunda por diferencia de goles y será la rival de Florida, y Ecilda, con un par de goles menos que los colonienses, bajó al tercer lugar y se enfrentará a Durazno.

El sueño de ser campeón

Chiques, dejen de mirarse el ombligo y vean la historia de vuestro padre, su abuela, la tía y el tío: estos campeonatos de confederaciones no son una eliminatoria o una clasificatoria a la fase nacional de la competencia. No, son muchísimo más.

Por si alguien desconoce la tasación emocional de estos campeonatos, son de los que arrancan con la vuelta olímpica en la cancha y terminan en caravana por la ciudad, sin descontar un alargue con festejo en el baile. Es de los títulos que se recuerdan para siempre, de los que suman recortes amarillentos de diarios y exageraciones verbales transmitidas de generación en generación.

Ser campeón del Litoral o del Litoral Norte, del Sur o del Este es, definitivamente, entrar en la historia, y no el check in para entrar a la fase final de la Copa Nacional de Selecciones. La Copa es nuestro Mundial porque es una inmensidad para miles de nosotros que, de una manera u otra, nos vemos representados en los 33 combinados a los que aspiran llegar 15.000 vecinos de todo el país cuando se empieza a saber quién será el técnico, cómo será la eliminatoria si hay que jugarla o por qué no alquilarás una casita en San Luis, Las Toscas o la Floresta porque esta temporada anduviste bien y es casi seguro que este verano te honren con la camiseta del pueblo. ¿Pueden imaginar ustedes cuánto de nuestra historia, de nuestra forja como sociedad, hay en ese siglo de competencias tan artesanales como prestigiosas, tan trascendentes como ocultas?

Litoral, ida de las semifinales

Dos victorias visitantes, lo que augura entusiasmo y mucha gente en las revanchas de las semifinales del Litoral, que en este caso se juegan el próximo fin de semana. En el Walter Martínez de Bella Unión, Soriano, digamos Mercedes, es decir, el vigente campeón de Uruguay, le ganó 2-1 a los locales con la vuelta en el segundo tiempo de Walter Domínguez, el jugador del pueblo, que además fue quien le dio el triunfo a los chanaes. Waltercito no se ponía la tricolor mercedaria desde la final nacional del año pasado, y fue el autor en el segundo tiempo del 2-1. El goleador rojo Matías Guimaraens había anotado el 1-0 para Bella Unión en el primer tiempo y en la segunda parte ingresó Domínguez, que aparentemente por una lesión no había podido estar en la primera fase y fue desequilibrante. El incisivo Said Tavares empató para los mercedarios y Waltercito hizo el 2-1.

En Nueva Palmira la roja de Guichón dio la sorpresa al vencer a la selección palmirense por 1-0 con un gol de Álvaro Techera a falta de 15’ para el final. Fue la primera derrota de la selección albiceleste –que por primera vez pudo usar su camiseta– en campo de Higueritas en lo que va del campeonato. La revancha en Guichón será algo espectacular.

Litoral Norte, última fecha primera fase

En su segundo partido en el remozado Estadio Artigas, Paysandú debía ganar para clasificar y lo hizo por 1-0 a Tacuarembó, que era el único clasificado con anticipación. El riverense Anderson Matheus Cuello, que está afincado hace tiempo en el fútbol sanducero, entró en el segundo tiempo y de tiro libre anotó el gol que le dio la clasificación a la blanca, con la peculiaridad de que ese resultado y el de Salto-Rivera hicieron que ambos terminaran en el segundo escalón con seis puntos y, por tanto, fueran segundo y tercero, y ahora volverán a enfrentarse en semifinales.

Precisamente, Salto venció en el segundo tiempo a Rivera en partido jugado en el Dickinson y en el que Rivera, que fue más en el primer tiempo, no pudo afirmarse en el empate que lo hubiera clasificado porque Artigas, con los mismos cuatro puntos que los riverenses, tenía libre. El gol fue de cabeza por parte del zaguero Juan Rodríguez.

El sábado que viene Artigas será local frente a Salto, y, nuevamente en el estadio Artigas, Paysandú recibirá a Tacuarembó, aunque en esta ocasión por la ida de las semifinales.

Este, ida de los cuartos de final

Cuando en este tipo de competencias de ida y vuelta el ganador inicial es el visitante, la sensación es que ese triunfador ha tomado más ventaja que esos tres puntos, y aunque es solamente una percepción no científica, pesa mucho. Maldonado, Treinta y Tres y Lavalleja lo consiguieron y fundamentalmente la selección de fernandinos y carolinos parece estar al borde de la semifinal, porque en una fiesta futbolera del pueblo de José Pedro Varela, que disfrutó de todo menos del resultado, ganaron por 5-0 a la naranja varelense. Pablo Moreira y Eduardo Chocho anotaron en la primera parte, y liquidaron la faena Matías Britos, Martín Manassi y Rodrigo Pérez en la segunda parte.

Lavalleja ganó en Castillos por 2-0, en un partido en el que a los serranos les costó encontrar la diferencia. El gran goleador Gabriel Chaine en 15 minutos, a los 34’ y 89’, liquidó la cosa.

En el Julio César Abbadie de Pan de Azúcar, Treinta y Tres derrotó por 2-1 a Zona Oeste de Maldonado con goles de Nehemías Andrade y Agustín Tarán.

No ganó de visita, pero sacó un empate que puede ser trascendente Rocha, que en el Ubilla de Melo empató 0-0 con Cerro Largo.

Las revanchas se juegan este miércoles en San Carlos, Minas, Treinta y Tres y Rocha.

Sur, última fecha de la primera fase

El Sur, con sus diez fechas de primera fase, fue el que otorgó mejores garantías deportivas de clasificación, e increíblemente el último clasificado no pudo festejar ni en la cancha ni en los vestuarios, dado que recién este lunes y por mejor Fair Play llegó la alegría a Santa Isabel de Paso de los Toros, porque la amarilla isabelina fue la que pasó a los falsos cuartos de final dejando atrás a Flores, con la que quedó igualada en puntos, en diferencia de goles y en goles a favor, pero tuvo ligeramente mejor conducta a lo largo de los ocho partidos y eso fue lo que lo hizo pasar.

Fue en la serie B donde Florida ya estaba clasificado, y además, como tenía fecha libre, sabía que terminaría de cualquier manera en la segunda colocación. En el Juan Antonio Lavalleja de Trinidad jugaban Flores y Durazno, y la roja del Yi debía ganar para seguir adelante. En el clásico de vecinos –Flores es más joven que el fútbol en Uruguay, dado que es departamento desde 1885, cuando el dictador Máximo Santos hizo una treta/trampa para ser senador en la secuencia de su gobierno y, tras la renuncia del presidente nombrado, Francisco Vidal, volver a asumir el poder, mientras que el primer partido de fútbol en Uruguay fue en 1881–, Durazno se exigió a fondo (nunca descuiden a un grande ni lo den por muerto) y le ganó 3-0 con goles de Néstor Delgado, Isaías Delgado y Mauro Olivera. Al mismo tiempo, a orillas del Río Negro, en el Omar Odriozola, Paso de los Toros derrotaba por 5-0 a Sarandí Grande con tres goles de Anthony Martínez, uno de Álvaro Camisa y otro de Facundo Antúnez. Paso de los Toros este miércoles recibirá a San José en los cuartos de final.

San José (va de nuevo: nunca descuiden a un grande ni lo den por muerto) de casi eliminado terminó primero en su grupo tras derrotar en el Martínez Monegal a Canelones por 3-1 con anotaciones de Diego Rodríguez, Franco Zanoni y Bruno Páez.

En el otro encuentro, en el Casto Martínez Laguarda, Ecilda Paullier y la Federación de Colonia empataron 1-1 con goles de Martín Parodi y Simón Pagua. Los colonienses reciben el miércoles en Rosario a Florida, mientras que Ecilda Paullier recibirá a Durazno en los partidos correspondientes a la ida. Los tres ganadores de las llaves y el mejor perdedor tras la vuelta del fin de semana serán los semifinalistas del Sur.