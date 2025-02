Alaides Paz hizo un golazo que terminó siendo el de la victoria.

Uruguay hizo historia no una, sino dos veces. De no poder ganarle a Paraguay, en tierras guaraníes lo hizo dos veces. El viernes, cuando ganó 1-0, y este lunes, cuando con un maravilloso gol de Alaides Paz selló el segundo triunfo consecutivo. En una celeste que no repitió la actuación anterior, ese golazo de Paz y la enorme figura de Sofía Olivera en el arco fueron los puntos más altos de la exitosa fecha FIFA.

Las instancias del partido

Desde la oncena que decidió para este segundo partido, donde hubo varios cambios si tomamos como referencia la del enfrentamiento anterior, Ariel Longo dejó claro que, como buena fecha FIFA, es una instancia para ver jugadoras y sacar conclusiones, planificación que no necesariamente tiene que ver con el resultado obtenido.

El DT paró esta vez en la alineación titular a Sofía Olivera (Gimnasia y Esgrima, Argentina) y sentó a Agustina Sánchez (Belgrano, Argentina); en la línea de cuatro defensiva metió a Sofía Ramondegui (Newell’s, Argentina) y Juliana Viera (East Caroline, Estados Unidos) y mantuvo a Laura Felipe (Newell’s, Argentina) y a Yannel Correa (Alhama, España), quedando en el banco Daiana Farías y Stephanie Tregartten (Real Oviedo, España). Repitió mediocampo y ofensiva: Stephanie Lacoste (Inter, Brasil), Ximena Velazco (Duz Logroño, España) y Pamela González (Sevilla, España) en la zona de volantes, y Alaides Paz (Belgrano, Argentina), Belén Aquino (Inter, Brasil) y Esperanza Pizarro (Eibar, España) como tridente ofensivo.

En el primer tiempo la celeste estuvo lejos del rendimiento que había mostrado el viernes pasado. Apenas si en el inicio presionó alto con sus tres puntas, pero esta vez no sorprendió a las paraguayas, que tomaron nota de lo que les había pasado antes. Paraguay fue dueña y señora de la pelota y, cuando tuvo que defender, canceló la mitad de la cancha de las celestes, que sin juego asociado tuvieron que apelar a pases directos –altos, largos– para intentar aproximarse al arco guaraní.

Lejos de marcar diferencias, Uruguay la sufrió en contra: hubo un gol de tiro libre que no cobraron. El zapatazo lejano fue de la número 10 y capitana, Jessica Martínez (Al-Hilal de Arabia Saudita). El bombazo fue con mucho efecto, superó a la arquera uruguaya y pegó en el travesaño; cuando picó en el césped, la pelota estaba íntegramente dentro del arco. Ni la árbitra central ni sus asistentes lo vieron. Martínez lo festejó y en la alegría se dio cuenta de que no lo convalidaron.

El juego y los merecimientos

Para el segundo tiempo Longo metió tres cambios: Pilar González (Talleres, Argentina), Micaela Fitipaldi (Nacional) y Daiana Farías (sin club anunciado) sustituyeron a Correa, Ramondegui y Felipe. Todas variantes pensando en la zona defensiva, donde Uruguay no estuvo bien en la parte inicial.

La tónica siguió siendo la misma y en el minuto 54 Uruguay se escapó del primer gol de milagro en una doble jugada que tuvo primero un cabezazo de Lice Chamorro, que atajó Olivera, pero la pelota pegó en el travesaño y en el rebote se lo perdió Belén Riveros, que pateó hacia donde estaba la golera celeste.

Pero a veces el fútbol no es cuestión de merecimientos y sí de chances concretadas. En una jugada suelta, a los 57, vino el golazo de antología de Paz, que empezó con un sombrerito al borde del área, siguió con control orientado hacia la derecha y terminó con el tiro cruzado.

Fue un balde de agua fría para Paraguay. Y pudo haber un segundo baldazo, porque a los 62 Wendy Carballo (Bahía, Brasil), que hacía dos minutos había ingresado por Aquino, fue derribada en el área y cobraron penal. Lo pateó Fefa Lacoste, pero la arquera Soledad Belotto se reivindicó y lo atajó.

Entre algunos ataques esporádicos y mucha, pero mucha defensa, Uruguay sostuvo el resultado y festejó su segundo triunfo al hilo contra las paraguayas.