El DT de Nacional habló en conferencia de prensa tras la goleada de su equipo.

La tarde del domingo significó para Nacional ganar por primera vez en el Apertura, que apenas lleva tres fechas. Hasta el momento los tricolores habían perdido en el debut y luego empataron el clásico con Peñarol, y finalmente cayó el esperado triunfo, 5-1 a Progreso. Tras el partido, Martín Lasarte habló en conferencia de prensa.

“Teníamos que ganar y tratar de que fluyeran cosas que no estaban ocurriendo y hoy ocurrieron. Nos dio para poder rotar a algunos jugadores, que también es importante que tengan participación. Fue una tarde completa y de alegría”, comentó el DT.

Una cosa que Lasarte comentó tiene que ver con el aspecto de juego y el debe en el que estaba el equipo. “No voy a decir nada que no haya dicho. Estábamos en el debe con nosotros mismos. El día del clásico el equipo se comportó bien desde el punto de vista defensivo, del orden y de la intensidad. Nos faltó que fluyera el juego, más allá de alguna ocasión. Hoy se dio, ante otro rival, pero a veces las cosas no ocurren. Hoy ocurrieron y nos vamos contentos”, sintetizó, y dejó lugar para la autocrítica: “Fallamos alguna ocasión también. Quizás, si me pongo muy riguroso, en algún caso sufrimos defensivamente más de lo que debimos haber sufrido. Son cosas que están buenas que ocurran para intentar mejorarlas”.

El entrenador también fue consultado sobre el rol de algunos jugadores que fueron titulares ante Progreso. Al primero que hizo referencia, pregunta mediante, fue Luciano Boggio, la última incorporación de los tricolores, pero que, sin embargo, ha sido titular incluso teniendo pocos entrenamientos.

“Frescura”, “confianza” y “seguridad” fueron los calificativos que Lasarte dio sobre el jugador desde que lo vio en su primera práctica. En cuanto al sistema, el DT comentó que lo mandó desde el vamos porque lo vio como “el más indicado” para el tándem en la mitad de la cancha junto con Christian Oliva, “haciendo lo que hacía muy bien Lucas Sanabria”. En ese sentido, agregó que cree que “ese rendimiento irá mejorando. Hoy jugaron dos volantes y un mediapunta. También esa asociación se tiene que dar más ordenada y el control debe ser superior”.

Luego Lasarte fue consultado sobre el colombiano Diego Herazo y la titularidad que está teniendo. Quien hizo la pregunta dejó entrever que el delantero ha sido “muy cuestionado en lo previo”, comentario que Lasarte decidió confrontar: “Yo no comparto eso. Acá se cuestiona todo. Es terrible, el fútbol se ha vuelto una cosa... No lo veo así, lo veo bien, está trabajando bárbaro, hizo unos clásicos de verano bárbaros, una Supercopa bárbara. El fútbol no es eterno, no es siempre; es dinámico y hay que tratar de ser regular y constante. No le digo nada en particular porque no le veo nada particular”.

Acto seguido, una nueva pregunta fue: “¿Hoy por hoy es tu 9 titular?”, a lo que Lasarte se limitó a contestar: “¿Quién jugó hoy?”.