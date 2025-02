El tricolor no jugará por los próximos tres fines de semana en el Gran Parque Central, escenario al que volverá el 9 o 10 de marzo.

Cuidados paliativos al césped del Gran Parque Central

Nacional comenzó a trabajar en la mejora del piso del Gran Parque Central. El arreglo grande se hará a fin de temporada, mientras tanto, se llevará con tratamientos específicos para alcanzar buenos estados del campo de juego de manera provisoria. Esta primera instancia llevará aproximadamente 40 días.

Es un buen momento para el tricolor, ya que no jugará por tres semanas en su escenario. En la tercera fecha visita a Progreso en el Parque Paladino y en la cuarta a Boston River en Florida. El primer fin de semana de marzo no habrá fútbol por la asunción presidencial de Yamandú Orsi. El bolso recibirá a River Plate el fin de semana del 9 y 10 de marzo.

Bruno Damiani jugará en Philadelphia Unión

imagen3 El delantero tiene todo avanzado para jugar en la Major League Soccer, liga que nuclea los principales equipos de Estados Unidos y Canadá. Philadelphia Unión pagará cerca de 3.000.000 de dólares por el 80% del pase y Bruno Damiani firmará hasta finales de 2028. Se espera por los documentos para estampar la firma.

El futbolista de 22 años viene de una gran temporada en Boston River, en el tricolor comenzó siendo titular en los clásicos de verano y en la primera fecha ante Montevideo City Torque, aunque no tuvo participación ante Peñarol el domingo pasado. La semana pasada se habia desestimado una oferta de Newells Old Boys de Argentina.

Damiani decidió ceder un porcentaje -cerca de 200.000 dólares- para las formativas de Nacional en agradecimiento por el trato recibido y las oportunidades brindadas.

Nacional irá al Parque Paladino

Estadio Abraham Paladino (archivo, diciembre de 2019) Foto: Ernesto Ryan

Nacional debe visitar a Progreso por la tercera fecha del Torneo Apertura. El equipo de La Teja instaló tribunas para aumentar su aforo a 5.000 localidades, pasó las habilitaciones correspondientes y recibirá al tricolor en el Parque Paladino.

Más allá que el reglamento hace que el aurirrojo aumente la capacidad de su escenario, solamente se pondrían a la venta 2.500 entradas -1000 para el público tricolor-. El delegado de Progreso, Rafael Iglesias, dijo en Sport 890: “Está todo montado en el Paladino, pero si Nacional hace una oferta para ir al Estadio Centenario, se analizará”. Día de definición.

Flavio Perchmann: “Ostojich en varias jugadas tuvo una leve tendencia para Peñarol”

Esteban Ostojich (archivo, octubre 2023) Foto: Camilo dos Santos

Flavio Perchman habló en el programa La mañana de fútbol de El Espectador Deportes sobre temas de interés para el hincha de Nacional. Contó sus sensaciones del clásico, donde el tricolor empató 1-1 con Peñarol: “Fue un resultado justo, en líneas generales Peñarol jugó el mejor partido de las últimas veces que vino de visitante. Me gustó mucho el debut de Luciano Boggio y la pareja de centrales estuvo muy bien. En el segundo tiempo pudimos empatar rápido y después tuvimos algunas ocasiones. El partido se hizo muy partido y de contragolpe Peñarol pudo haber tenido alguna posibilidad”.

Al ser consultado sobre el arbitraje, el vicepresidente de Nacional fue contundente: “Esteban Ostojich en varias jugadas tuvo una leve tendencia para Peñarol. Faltas mal cobradas a Diego Herazo, y se comió una falta clara sobre Rómulo Otero; la adición me pareció vergonzosa. Después de ver la repetición de la mano no me pareció penal. Soy objetivo”.

Hubo críticas hacia el estado del campo de juego, que no se presentó en buenas condiciones. Sobre esto, Perchmann contó: “Hay reunión de directiva y la prioridad es el campo de juego del Parque Central. Hay que levantar todo el césped, va a llegar un especialista de Defensa y Justicia para ayudarnos y mantener cuidados hasta fin de año”.