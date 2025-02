El equipo de Avellaneda derrotó 2-0 a Botafogo y gritó campeón de la Recopa; en La Academia Martín Barrios y Adrián Balboa estuvieron en el banco, y en el Fogão jugó Alexander Barboza y entró Mateo Ponte.

El equipo de Gustavo Costas se proclamó campeón de la Recopa tras ganarle 2 a 0 al Botafogo como visitante en el Nilton Santos de Río de Janeiro. El uruguayo Gastón Martiarena fue figura en el equipo argentino y se anotó un pase de gol para la posteridad. Es la octava vez que el campeón de la Copa Sudamericana se impone al de la Libertadores.

Leé más sobre esto: Racing, la gloria y la cuna

En el banco de suplentes estuvieron, aunque no ingresaron, los también uruguayos Martín Barrios y Adrián Rocky Balboa. En el Fogão, jugó el argentino nacionalizado uruguayo Alexander Barboza y luego entró Mateo Ponte, el ex Danubio, campeón del Mundo sub 20 con Uruguay.

Los dirigidos por el carismático Gustavo Costas, ya habían ganado sin problemas en la ida en Avellaneda por idéntico resultado. Matías Zaracho, que entró por Luciano Vietto, y Bruno Zuculini fueron los autores de los tantos que le dieron el título al conjunto argentino. El arquero local John Victor, quiso vestirse de héroe tapando varias jugadas, incluso una imposible de Maximiliano Salas, y otra del zaguero Nazareno Colombo. La mejor oportunidad del Botafogo fue de pelota quieta. Alexander Barboza conectó un centro de Alex Telles y fue el arquero de la visita Gabriel Arias quien se lució para que el esférico diera en el travesaño.

En veinte minutos lo liquidó Racing, primero con Zaracho con un remate cruzado que venció por fin a Jhon Victor, y el segundo tras un error de la defensa. Entre Maravilla Martínez y Gastón Martiarena aprovecharon el error y armaron la jugada para que Zuculini, anote el tanto final.

La tercera fase de la Copa Libertadores

Cerro Porteño y Melgar avanzaron y se completó el cuadro de la tercera fase de Copa Libertadores de América. Paraguayos y peruanos se enfrentarán en la siguiente ronda buscando un lugar en la fase de grupos. Boston River enfrentará a Bahía. Cerro Porteño dejó por el camino a Monagas de Venezuela tras golearlo 7-1 en el global, y Melgar de Perú le ganó los dos partidos 1 a 0 a Deportes Tolima de Colombia. Vale recordar que Monagas dejó afuera a Defensor Sporting en la primera fase clasificatoria. En el equipo peruano de Melgar, fue titular el uruguayo ex Torque Cristopher Fiermarín.

Los próximos partidos de la tercera fase de la Libertadores

Deportes Iquique (Chile) - Alianza Lima (Perú)

Bahía (Brasil) - Boston River (Uruguay)

Cerro Porteño (Paraguay) - Melgar (Perú)

Barcelona (Ecuador) - Corinthians (Brasil)

Los ganadores de cada llave accederán a la fase de grupos de la Copa Libertadores.