El futbolista que está en el Puebla de México tuvo un choque de cabezas y convulsionó en la cancha.

El pasado domingo el Puebla cayó derrotado por 2-0 frente al Querétaro por la Liga MX, pero todos los ojos se quedaron con la situación del uruguayo Emiliano Gómez. El formado en Defensor Sporting y ex Boston River, que juega para el Puebla, había ingresado en el entretiempo y una jugada casual terminó en un choque de cabezas con el defensor José Canale del Querétaro. Gómez cayó y comenzó a convulsionar. El cuerpo médico actuó de inmediato y el jugador fue trasladado. Llegó consciente al hospital para realizarse los estudios correspondientes.

Su club emitió un comunicado que aclaraba la situación de salud del jugador: “Emiliano Gómez sufrió una conmoción cerebral durante el partido ante Querétaro, en el que fue aplicado a cavidad el protocolo establecido por la Liga MX en estos casos y tras el cual se determinó que fuera trasladado a un hospital para realizarle los estudios pertinentes y permanecer en observación durante las últimas horas”.

En la misiva confirman, además, que “su evolución ha sido favorable, así como los resultados de dichas pruebas, por lo que el delantero ya fue dado de alta y regresará a Puebla. En los próximos días continuará su proceso con el área médica del club, para dar inicio al protocolo de regreso a la competencia postconmoción”.

Gómez también se manifestó en redes sociales. “Primero que nada, agradecerle a todos aquellos que me hicieron llegar su mensaje. Les comento que ya se me realizó estudios y salió todo bien. ¡En unas horas ya me dan el alta y podré irme a mi casa! Otra vez les agradezco a todos por el gran cariño que me dieron”, dijo el jugador, quien ahora tendrá un tiempo de recuperación y espera para volver a la cancha, en un torneo que lo tenía como protagonista en su equipo, jugó en los diez partidos que se disputaron y convirtió dos goles.