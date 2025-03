Los uruguayos se enfrentan en partido eliminatorio para llegar a la fase de grupos; el jueves en Melo lo harán Cerro Largo y Danubio.

Este miércoles a las 19.00 comenzará la Copa Sudamericana para los equipos uruguayos. El primer partido eliminatorio para los nuestros será el de Racing, que salió sorteado como local, y Wanderers. El encuentro será en Montevideo, en el estadio Centenario, cuyo campo está bastante venido a menos y que dentro de poco más de dos semanas deberá recibir el más antiguo clásico de selecciones del mundo, Uruguay-Argentina por las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Como se sabe, los equipos uruguayos que clasifican a la Sudamericana son quienes terminan en los lugares 5, 6, 7 y 8 de la Tabla Anual de la temporada anterior, y entonces no siempre aquella realidad del 2024 condice con lo que se proyecta a inicios del 2025, ya con la temporada corriendo con otros planteles y otros técnicos, como es el caso de Racing, que relevó al cardonense Eduardo Espinel —de excelente Sudamericana en 2024— para comenzar el Uruguayo con Darío Rodríguez, quien rápidamente fue sustituido por Cristian Chambián, un joven entrenador de 34 años que está acompañado por el histórico Gonzalo Lalo Aguiar, que no puede salir a la cancha porque no está habilitado ya que aún no tiene aprobada la Licencia A de entrenador.

Racing cambió de entrenador dos veces y de jugadores, no ha pasado lo mismo en cuanto al técnico con Wanderers, que mantiene a Antonio Tony Pacheco y que ligeramente ha modificado su plantel, ni con los rivales de este jueves en Melo, Cerro Largo y Danubio, que mantienen a Daniel Núñez y Alejandro Turco Apud.

Esta modalidad de eliminatoria a partido único entre los representantes de Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela —para los grupos se incorporarán seis argentinos: Godoy Cruz, Independiente, Huracán, Unión, Lanús y Defensa y Justicia; y un mínimo de otros tantos brasileños: Cruzeiro, Vasco de Gama, Vitoria, Atlético Mineiro, Fluminense y Gremio, a los que se podrían sumar Corinthians y o Bahía, que juega ante Boston River, si perdieran sus llaves para entrar a grupos de la Libertadores—, representa una serie de ocho finales en una semana sin el resguardo de una revancha o mínimamente de una prórroga: si empatan van directamente a los penales; el ganador tendrá su papelito en el sorteo de los grupos que se realizará el 17 de marzo, y los perdedores cerrarán su actividad internacional por toda la temporada.

En el Centenario Racing y Wanderers

El partido es a las 19.00. Los hinchas de Racing irán a la Olímpica a un costo de 150 pesos los socios —pueden sacar dos entradas e invitar a un no socio— o 500 pesos las generales, mientras que los parciales de Wanderers irán a la puerta 24 de la América pagando 400 pesos los socios y 500 los no socios. Los menores de hasta 11 años entran gratis.

Ambos equipos no juegan oficialmente desde la última semana de febrero por la cuarta fecha del Apertura. Aquella vez se dio el único triunfo de Racing en el campeonato venciendo a Torque, y jugó con el argentino Lautaro Amade en el arco; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Lucas Monzón; Agustín Pereira, José Rulo Varela, Felipe Cairus, Mateo Cáceres, Thiago Espinoza; Sebastián Sosa y Esteban da Silva. Ahora está ya en el plantel el artiguense Alejandro Severo, que estaba con la sub 20, y además llegó como última incorporación el formado en Nacional, Augusto Scarone.

Wanderers viene de perder ante Juventud de Las Piedras y el elenco de Pacheco esta vez podría formar con Mauro Silveira; Matías Aguirregaray, Emiliano García, Paulo Lima, Andrew Teuten; Bruno Veglio, Pablo Lima; Martín Suárez, Tabaré Viudez, Rodrigo Rivero y Joaquín Zeballos.

Los árbitros de campo serán los peruanos Roberto Pérez, Jesús Sánchez y Stephen Atoche, en el VAR dirigirá Diego Haro.

El jueves en Melo

El segundo partido entre uruguayos, de donde emergerá el restante equipo uruguayo que asegurará su lugar en los grupos, será este jueves en el estadio Ubilla de Melo y lo disputarán el local, Cerro Largo, y los montevideanos de Danubio, que tendrán en el estadio que da al arroyo Conventos a una muy buena cantidad de seguidores dado que sus hinchas han gestionado varios ómnibus que están agotados para alentar al elenco franjeado, que va por su tercera clasificación consecutiva a los grupos.

Cerro Largo, que también ha jugado más de una vez la Sudamericana, volverá a su ciudad en la competencia internacional después de haber jugado ante el Aurora de Bolivia en el 2012 en el Ubilla.