La carrera termina este domingo frente al Hotel Carrasco.

El sábado hubo doble etapa en Rutas de América. En el turno matutino se corrió un tramo de 91km. entre Aiguá y Maldonado, que ganó Roderick Asconeguy (Audax de Flores). En la tarde y en un circuito de 15km en la capital fernandina se desarrolló la contrarreloj, que tuvo a Ignacio Maldonado como ganador.

Pero no sería justo hablar sólo de los ganadores sin desarrollar algunas circunstancias que tuvo la carrera, sobre todo en el tramo matutino. Quien llegaba como líder de la clasificación general era Leonel Rodríguez (Cerro Largo). La carrera, más allá de alguna escapada, no tenía mayores inconvenientes para él. Hasta que sucedió lo imprevisto: pinchazo cerca del final. Ante esta circunstancia, conviene repasar el reglamento, que dice que si hay caída o rotura dentro de los últimos 3km él o los afectados no pierden tiempo y llegan con el mismo guarismo que lo hace el grupo en el que iban.

En principio pareció eso. Pero, posteriormente e inspección mediante, el pinchazo de Rodríguez fue antes de entrar en esa zona de resguardo, por lo que se le toma el tiempo efectivo con el que llegó. La organización y los comisarios ratificaron esto último y Rodríguez perdió la malla de líder en esa primera etapa del día.

En resumen, antes de empezar la contrarreloj el líder de la general era Lucas Gaday (Dolores Cycles), Rodríguez quedó segundo a 58”, tercero su compañero de Cerro Largo, Matías Presa a 1’12”; el argentino Sergio Fredes (Armonía Cycles) cuarto a 1’16; e Ignacio Maldonado (Punta del Este) a 1’17”.

Maldonado, precisamente, rompió los relojes. El del Punta del Este voló los 15km. de contrarreloj y clavó el cronómetro en 17 minutos, ganándole por 4 segundos a Agustín Alonso. Con ese tiempo guarismo y como Gaday le llevaba 1’17”, Maldonado quedó puntero de la general 12 segundos por delante.

Este domingo se correrá la etapa final. Partirán desde Maldonado y, tras recorrer 151,2 km, se bajará la bandera a cuadros frente al Hotel Carrasco.