El delantero formado en la cantera violeta volvió a entrenar con el club que lo vio nacer y significa una importante alta para el equipo que dirige el Chino Álvaro Navarro.

El Torneo Apertura está en el freezer hasta el fin de semana que viene. No hubo fútbol por el cambio de mando presidencial y recién el viernes 7 de marzo la pelota volverá a correr. Ese día, precisamente, jugará el líder, Defensor Sporting, que tendrá la visita de Liverpool (ver la ficha). Si bien no estará para ese partido, el violeta movió el mercado y tendrá entre los suyos a Maximiliano Gómez, ex de la casa.

El pasado viernes Gómez se presentó a entrenar en el Complejo Pichincha. El delantero debutó en Defensor en 2015 frente a Universitario de Perú por la Copa Sudamericana. Jugó 52 partidos con la misma camiseta con la que la rompió en juveniles; marcó 29 goles y fue campeón del Apertura 2017, lo que provocó su venta al Celta de Vigo, puerta de entrada a su periplo europeo. Maxi firmará contrato hasta diciembre y, tras eso, se sumará a las altas de Francisco Ginella, Franco Soldano, Nahuel Furtado, Federico Marchesini, Kevin Altez, Lucas Machado, Matías Abaldo y Lucas Konig.

Gómez está sin equipo desde agosto de 2024, cuando terminó su cesión en Cádiz desde el Trabzonspor turco, y su último partido fue el 19 de mayo de 2024 con el club español. “Venía conversando con él y ayer llamaron a última hora diciendo que estaban en Montevideo y que quería ir a Pichincha para empezar. Fue todo rápido”, dijo Alberto Ward, presidente de la institución, a la radio Carve Deportiva. “Tenía ofertas de varios lados, pero la idea de él era quedarse en Uruguay un tiempo. Quiere jugar en el club”, añadió.

El sanducero, que también jugó en el Valencia de España, dijo tras su primer entrenamiento con Defensor que “uno siempre sueña con volver al club en el que fue tan feliz”. Añadió, además, que “estaba esperando alguna oportunidad; hubo muchas ofertas, pero estaba tranquilo”. En el primer amistoso que jugó, ante Colón de la Segunda División, Maxi ya volvió a convertir.

El futbolista comentó, además, que viene de vivir “dos o tres años duros” y que eligió al violeta por encima de otros equipos que se interesaron en él porque “fue el club donde fui feliz y me fue muy bien. Mis mejores años fueron acá. Siempre voy a estar agradecido”.

El futbolista, que había sido sondeado en su momento por los dos equipos grandes de nuestro país, también señaló que “los jugadores quieren jugar, toque donde toque. Estaba muy ansioso, pero gracias a Dios estoy en Defensor”. Finalmente, manifestó que “ojalá pueda ayudar a los jóvenes a seguir ganando”, y sobre su nivel aclaró: “Todos conocen mis características. Ese es el que volvió, con ganas de ayudar al equipo y ganar”.

La fecha que viene

El viernes hay dos partidos. Primero, Montevideo City Torque, de buen comienzo, aunque cayó en la fecha pasada, recibirá a Plaza Colonia, el equipo que dirige Sebastián Díaz y está segundo (ver la tabla). Jugarán en el Parque Viera a las 17.00. Más tarde, lo dicho: Defensor Sporting tendrá la visita de Liverpool en el estadio Luis Franzini a las 20.00.

El sábado habrá otro par de juegos. Cerro y Juventud de Las Piedras se enfrentarán en el Tróccoli a las 17.00, casi como previa de Nacional-River Plate, que será a las 20.00 y se jugará en el estadio Franzini y sin público del bolso.

Tres partidos serán los de la jornada dominical: Progreso-Boston River en el Parque Paladino, a las 19.30 en el Campeón del Siglo Peñarol recibirá a Racing con la misión de ganar para levantar, mientras que cerrarán la etapa Miramar Misiones y Danubio en el Parque Palermo.

Recién el lunes 10 se cerrará esta quinta fecha, cuando Montevideo Wanderers y Cerro Largo se midan en el Parque Alfredo Víctor Viera desde las 20.00.

