Cumplió 21 años al día siguiente de coronarse campeón del Torneo Zonal 2.5 Absoluto de Ajedrez, que lo clasificó para la Copa del Mundo de la disciplina, a disputarse entre el 31 de octubre y el 27 de noviembre en India.

En el ajedrez existe un axioma que reza: el que domina el centro del tablero domina la partida. No es caprichoso ni un lugar común, es un elemento fáctico de ese deporte en el que el azar no tiene lugar y para el que se requiere destreza analítica, capacidad física y frialdad mental. Visualizar un tablero de ajedrez permite trazar una analogía con la vida de cualquier ser humano, en donde se ponen a prueba las estrategias para que el rey culmine de pie al final de la partida, como fue el caso de Facundo Vázquez, que luego de disputar nueve rondas en el Torneo Zonal 2.5 Absoluto, no permitió que cayera la pieza fundamental.

Facundo vive con su mamá en un apartamento del barrio Palermo, está cursando el tercer año de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la facultad. Jugó al baby fútbol en el Maeso y al básquet en Welcome, pero a los siete años inició su periplo por el deporte de los 64 escaques cuando su tío lo arrimó al club Banco República. Allí empezó a tomar clases con Bernardo Roselli en 2011. Poco tiempo después se entreveró en torneos con jugadores mayores y desde entonces no paró de estudiar con otros maestros, como el argentino Hernán Perelman y Claudio Coppola, y de cosechar logros deportivos.

Confiesa que empezó a darle una importancia sustantiva al ajedrez luego de obtener en 2019 un meritorio tercer puesto en el Sudamericano sub 16 disputado en Argentina, resultado que lo convirtió en un jugador a tener en cuenta a nivel local e internacional. En 2022 volvió a repetir con un tercer puesto en el Sudamericano sub 18 en Paraguay y un segundo puesto en el Panamericano sub 18, a lo que se suman cuatro subcampeonatos uruguayos de ajedrez consecutivos entre 2021 y 2024. Actualmente tiene un Elo de 2.411 puntos, sistema de puntuación que mide la fuerza relativa de un jugador respecto de otro, cuyo método matemático se basa en un cálculo estadístico que determina la habilidad de cada ajedrecista. En breve se oficializará su pasaje de categoría de Maestro FIDE a Maestro Internacional, escalón previo al del título de Gran Maestro.

Tiene como referentes al múltiple campeón mundial noruego Magnus Carlsen y al argentino Sandro Mareco, de quienes estudia las aperturas que juegan, el modo en que esas ideas se ven plasmadas en el medio juego, y sobre todo la efectividad fulminante con la que Carlsen define los finales.

A mediados de marzo, Facundo viajó a Chile en busca de un cupo para la Copa del Mundo de ajedrez. El sistema del torneo consistió en que los 74 participantes disputaran nueve rondas. Vázquez se coronó campeón luego de obtener cinco partidas y cuatro tablas. Es el segundo uruguayo que logra la hazaña, luego de que Andrés Rodríguez se quedara con el campeonato en 1998.

¿Con qué expectativas viajaste a disputar el Zonal 2.5?

El objetivo era clasificar a la Copa del Mundo [había dos cupos], pero si entraba entre los mejores tres estaba bien. Al principio empecé mal. En la segunda partida empaté con alguien que tenía 300 puntos Elo menos que yo. No venía jugando bien. En la quinta partida ya había ganado tres juegos y empatado uno. Ese día jugué bastante bien y ya me veía con chances para clasificar.

Secando el juego

¿Cómo se prepara un torneo de esta magnitud?

Antes de cada torneo hay que preparar la táctica, repasar las jugadas que ya manejo y ver opciones nuevas para poder jugar. Luego depende de cada partida. En la última del zonal yo iba de negras y con tablas clasificaba a la Copa del Mundo, entonces traté de generar una vista que llegara a la igualdad, evitar problemas y tratar de “secar” el juego. En la ronda anterior sí tenía que ganar, porque quedaba a un paso de la copa, y busqué algo más complejo, más agresivo.

Hubo dos jornadas en que se jugaron dos partidas por día. La primera empezaba 9.30 y terminaba al mediodía. Tenías que volver al hotel y a las tres de la tarde había que regresar para la segunda. Poco tiempo para almorzar y descansar. No te daba tiempo de preparar la partida. En los otros días terminabas a las 18.00 y recién volvías a jugar a las 15.30 del día siguiente. Ahí tenías tiempo para descansar o caminar un poco por la calle para despejarse. Yo prefería irme a dormir, desayunar tranquilo, y después sí, preparar en función del jugador al que me enfrentaría.

Es contraproducente ver tanto ajedrez, porque es parte importante del torneo descansar. Al estar toda la semana jugando, si hacía eso [estudiar en profundidad a los rivales que vienen por delante], me cansaba y rendía menos de lo que debería. Sirve mucho la preparación de aperturas antes, porque vas con confianza en lo que vas a jugar, y en cada partida repasás, ves lo que juega el otro y repasás.

Tomarse el tiempo

En cada partida te enfrentás a situaciones de adversidad, en especial cuando tocan las negras. ¿Qué estrategias ponés en marcha en el juego?

Hay veces en que el otro se da cuenta de que uno no conoce la partida que se está jugando. Que se consume el tiempo y de alguna manera eso lleva a que se empiece a agrandar. Lo que intento cuando me sorprenden y juegan todo “al toque” es tomarme mi tiempo. No puedo entrar en el juego del otro y mover todo “al toque” sobre una partida que él conoce y yo no. Estaría jugando a algo que no sé de forma rápida, y me puedo equivocar. Lo que trato de hacer es tomarme mi tiempo. En algún momento el otro se va a salir de la teoría. Lo otro que intento es una jugada en la que también se tenga que poner a pensar y no dejarlo jugar todo de libro.

Esos juegos largos de mucho desgaste implican un esfuerzo físico ¿De qué modo gestionás ese aspecto?

Debería hacer más de lo que hago. Es importante en especial en los días en que hay dos partidas. A la segunda llegaba cansado.

¿Y en lo psicológico?

La presión es complicada cuando jugás con alguien con menor nivel, porque te sentís obligado a ganar. Trabajo con un psicólogo deportivo, Mateo Arcos. Preparamos esas partidas sin pensar en el nivel que tenga el otro. Jugamos con el tablero y con las piezas. Porque la presión de ganar y pensar en el resultado pueden afectar.

Rutinas y motivaciones

¿En qué consiste ese trabajo?

Primero vemos los posibles escenarios que se me pueden dar en cada torneo. Para el Zonal hicimos trabajos de visualización. Él me ponía escenarios de torneo en los que iba empatado con otros tres jugadores y tenía que jugar a ganar. También tratamos de ver rutinas precompetitivas. En la NBA hay jugadores como Stephen Curry que hacen rutinas y sirven como motivación para la partida, y eso genera mayor concentración. Se analiza cada escenario de partida; por ejemplo, si ves que el juego está ganado, puedo perder el foco al decir “esta partida ya está” y ahí me empiezo a equivocar. Entonces, el trabajo consiste en tratar de parar el desenfoque para seguir con la misma mentalidad, porque te la pueden dar vuelta.

Esos ejercicios de visualización me sirvieron en el torneo. Venía de empatar dos partidas y la octava tenía que ganar; si no, en la siguiente me tocaba jugar con negras y se me complicaba. Justo jugaba contra el 2 del torneo, un gran maestro chileno [Pablo Salinas]. Yo iba con la mentalidad de ir a ganar y me ayudó para ir tranquilo.

¿Cómo surge esta idea de prepararse en el aspecto emocional?

En 2021, Bernardo [Roselli] me sugirió que empezara, porque me ponía nervioso y me frustraba con los resultados. Al principio estaba negado; “no estoy loco”, decía, pero me ayudó. Hay cosas que no te das cuenta de que pasan, pero te las hace ver. Cuando las trabajás, aunque sean pequeños cambios, te ayudan un montón. Mejorás tu lenguaje corporal y podés ver el lenguaje corporal del otro. Cuando le queda poco tiempo y está nervioso, se puede aplicar alguna jugada agresiva. Eso fue algo que trabajé, porque siempre hay que tratar de apurar al rival, pero eso también puede llevar a que uno cometa errores.

En la Copa del Mundo participarán 206 jugadores y repartirá tres cupos para el Torneo de Candidatos, en el que se define quién será el oponente del actual campeón del mundo, el indio Gukesh Dommaraju ¿Cómo te estás preparando para la Copa del Mundo?

Falta mucho tiempo [se jugará entre el 31 de octubre y el 27 de noviembre en India, de acuerdo a lo que acaba de determinar la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en francés)]. Cuando estén las bases voy a empezar a planificar. Lo que sí sé es que al principio me va a tocar alguien de 2.600 puntos [Facundo actualmente tiene 2.411 Elo]. Son partidas pesadas con esa gente. El que gana el match pasa a la siguiente, y si no, te volvés a tu casa [el match consiste en dos partidas; en caso de dos tablas o de una partida por jugador, se juegan cuatro partidas rápidas; de persistir el empate, se pasa a las partidas modalidad blitz].

¿Con qué objetivo vas?

Primero, hacer un buen match. Si paso, paso. Seguramente esté en el cuadro de abajo y me va a tocar con un jugador muy bueno. Iré a disfrutar de la experiencia. Va a ser enriquecedora la preparación previa, que ya la hice, porque en 2023 Bernardo fue al campeonato y con Diego [Carbone] lo ayudamos en la preparación de las aperturas. Ese trabajo ya lo hice, ahora sería para mí. Voy a poner todo de mí para pasar, pero más que nada es la experiencia que me va a dar.

Campeonato Uruguayo Absoluto de Ajedrez 2025 Entre el 11 y el 19 de abril se juega la final del Campeonato Uruguayo Absoluto de Ajedrez en el Museo Militar 18 de Mayo de 1811 (Soriano 1090). De acuerdo a las bases del torneo emitidas por la Federación Uruguaya de Ajedrez, “se disputará por Sistema Round Robin de diez jugadores a una sola vuelta”. Lista de participantes Nº Nombre FideID FED Typ RtgI RtgN Club/Ciudad 1 GM Rodríguez Vila, Andrés 3000010 URU S50 2429 2527 Mijail Tal 2 FM Vázquez, Facundo 3007669 URU 2411 2449 Banco República 3 FM Carbone, Diego 3002179 URU 2222 2392 Banco República 4 NM Ulaneo, Nicolás 3001377 URU 2131 2318 Paysandú 5 FM Granara Barreto, Sebastián 3000494 URU 2115 2246 Punta del Este 6 Kulik, Nicolás 3009530 URU U18 2076 2143 La Proa 7 FM Bauza, Alejandro 3000060 URU S65 2065 2271 Trebejos 8 Soto, Nicolás 3001245 URU 2016 2125 Mijail Tal 9 NM Guerrero, Álvaro 3000478 URU S50 2002 2223 Mijail Tal 10 Romero, Juan 3012336 URU U20 1912 1957 Trebejos Fuente: https://chess-results.com/tnr1146275.aspx?lan=1.

.