Llega para tomar el cargo tras la renuncia de Mauricio Larriera, que se dio después de la derrota increíble ante Cerro.

Defensor Sporting vive un momento deportivo muy complicado. Su presente puede condenarlo a pelear la permanencia en 2027. La recta final es muy importante para la institución de Parque Rodó ya que con un buen cierre podrá llegar al octavo lugar que puede clasificar a torneos internacionales para la próxima temporada.

Actualmente está duodécimo en el Clausura, con 8 puntos, y undécimo en la anual, con 35. El violeta ahora va ante Boston River en Florida, luego recibe a Racing, visita a Progreso, espera en su casa por Peñarol y cierra en Las Piedras contra Juventud.

Mauricio Larriera renunció a la dirección técnica luego de la estrepitosa caída 3-2 ante Cerro. Defensor ganaba 2-0 y tenía un jugador de más, pero en 15 minutos recibió los goles del albiceleste para terminar con otra derrota dura que se sumó a la forma en que había perdido frente a Nacional en el Parque Central, recibiendo tres anotaciones en cuatro minutos.

El director técnico saliente se estrenó en la fecha 5 del Intermedio, con empate ante Cerro Largo, y completó 16 encuentros en esta etapa, con tres victorias, cinco empates y ocho derrotas.

Fueron días de análisis para definir el sustituto, pero la dirigencia prefirió terminar la temporada con un entrenador interino y luego rearmar la jugada para 2027. Tomará el cargo Andrés Rodríguez, que se venía desempeñando como entrenador de la sub 17 del club. Estará acompañado por Rodrigo Gómez y el preparador físico Pablo Placeres.

Rodríguez fue uno de los candidatos a integrar el cuerpo técnico de Diego Forlán en la sub 20, puesto que se terminó quedando Santiago Espasandín. El exdelantero de la viola trabaja en la institución hace más de diez años.