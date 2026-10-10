Mauricio Larriera renunció a Defensor Sporting tras la dura derrota ante Cerro

La increíble caída violeta en el Franzini, después de ir ganando 2-0 y con un hombre más, puso fin al breve ciclo del técnico que había asumido en el Intermedio.

Mauricio Larriera presentó este sábado su renuncia a la dirección técnica de Defensor Sporting, luego de que su equipo cayera derrotado por 3-2 ante Cerro en el estadio Franzini. La dirigencia de la viola aceptó la decisión del técnico, que había asumido durante el Torneo Intermedio en lugar de Román Cuello.

El partido fue increíble, porque a falta de poco más de 10 minutos para el final, el violeta ganaba 2-0 y jugaba con un hombre más por la expulsión de Damián Suárez en la primera recta del complemento.

Pero el villero, que juega cada partido como una final en su misión de zafar del descenso, se puso en partido con el primer descuento a los 77, y después aprovechó las ventajas ofrecidas por el fondo del violeta, que se ha caracterizado precisamente por hundirse en el nerviosismo y la desconcentración en el cierre de los partidos.

El equipo de Larriera ya había sufrido una insólita derrota similar frente a Nacional en el Gran Parque Central, además de dos empates en la hora frente a Central Español y Cerro Largo, y otra derrota agónica ante Wanderers en el arranque del torneo.

Larriera, que no dirigía en el fútbol uruguayo desde su salida de Peñarol en 2022, y que venía de experiencias no del todo fructíferas en Perú (Alianza Lima), Argentina (Newell’s Old Boys) y Chile (Everton), llegó al conjunto del Parque Rodó a mediados de año, para iniciar su segundo ciclo en el club que ya había dirigido entre 2014 y 2016.

Se estrenó en la fecha 5 del Intermedio, con empate ante Cerro Largo, y completó 16 encuentros en esta etapa, con 3 victorias, 5 empates y 8 derrotas. En su pasaje se destaca el triunfo ante Danubio en el clásico y, unas fechas antes, frente a Deportivo Maldonado, uno de los mejores equipos de la temporada, resultados que permitieron mantener la esperanza en el ciclo y en el repunte del equipo, pero que el fatídico resultado de este sábado terminó por esfumar.