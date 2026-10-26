Quedan tres fechas y, por tanto, nueve puntos en disputa para todos los equipos. Hay seis clubes con chances matemáticas de perder la categoría, Boston River y Albion quedaron oficialmente salvados desde el último fin de semana, el pionero metió una racha de cuatro triunfos al hilo desde la llegada de Diego Franco a la conducción técnica que lo sacó de una situación ultra compleja.

Cerro Largo sacó una luz de ventaja al vencer de local a Boston River. Si bien todavía no está salvado, sus posibilidades son muy bajas, por la cantidad de resultados que se tienen que dar. De hecho, Progreso y Danubio ya no lo pueden alcanzar matemáticamente.

Justamente, el gaucho, fue el otro ganador, en una finalísima ante Wanderers donde ni siquiera podía permitirse empatar. Tanto los tejanos como Danubio pueden descender la próxima fecha, en el caso de los de Tabaré Silva hasta con una combinación de resultados que se den antes de que juegue.

Progreso va al frente pero no tiene margen de error

El equipo de La Teja zafó de dos fechas consecutivas donde podía quedar decretado su descenso. Si bien los de Tabaré Silva hacen lo suyo y hubo muchos resultados que le salieron favorables, la última fecha le alejó definitivamente a Cerro Largo, equipo al que ya no puede darle caza, un rival menos para el sueño. Lleva 19 puntos en el Clausura y, hasta cuando pierde, vende cara su derrota. El porfiado gaucho necesita, al menos, 7 unidades más, aunque con esa sumatoria solamente podría forzar un desempate ante Wanderers en caso que el bohemio pierda todo.

Ahora va con Defensor Sporting en el Paladino, el domingo de mañana. Si ganan Cerro y Wanderers el día anterior, saldrá a la cancha descendido. Pero, si pierde el bohemio y no gana Central Español, sabe que la igualdad le sigue dando margen de ilusión. En caso de derrota, baja seguro. Será clave el cotejo sabatino entre albicelestes y palermitanos, la mejor noticia para Progreso sería un empate, de lo contrario, le viene bien un triunfo de los de Antonio Pacheco para seguir teniendo a los dos rivales al alcance de la calculadora.

Haciendo los 9 puntos que quedan en disputa, puede permitirse que Danubio haga 7, Central Español 3, Wanderers 2 y Cerro 1. Su posibilidad de descenso al final de la temporada bajó al 97.6% después de varios meses por encima del 99%. A los de Tabaré Silva les queda jugar en el Paladino ante Defensor Sporting, viajar a Melo para enfrentar a Cerro Largo y cerrar en La Teja contra Torque.

Danubio contra las cuerdas

La realidad matemática del franjeado es apenas menos cruel que la de Progreso, pero futbolísticamente el equipo de Maroñas tiene un presente más bajo que los tejanos. Viene de perder en la hora ante Deportivo Maldonado en el Campus. El panorama es duro: recibe a Nacional y juega ante Liverpool en el Viera. El fixture no es condescendiente con los dirigidos por Leonel Rocco, que cierran con Albion en el Franzini.

El franjeado, por primera vez, puede bajar matemáticamente, eso sucederá si Wanderers suma más que los de Maroñas. O en caso de que gane Danubio, si también lo hacen los bohemios y Cerro. Necesita, al menos, 6 puntos para obligar a un desempate en caso de que Wanderers pierda todo.

Se hundió solo

Central Español no gana desde la primera fecha del Clausura. Viene de perder finales consecutivas ante Danubio y Albion. La única ilusión para el palermitano es que en la próxima fecha visita a Cerro. Si le gana, lo igualará en la tabla y puede pasar a Wanderers, si pierde con Peñarol.

Una derrota, o incluso un empate, deja muy complicados a los de Antonio Pacheco de cara a la recta final, donde recibirán a Boston River y cerrarán ante Racing, en el Parque Roberto.

El fixture no es de los más duros, pero es el equipo con peor presente del fútbol uruguayo en este momento. Necesita, como mínimo, 4 puntos en esta recta final. Solo garantiza la salvación sin depender de los demás si hace puntaje perfecto.

Quietitos y con los ojos cerrados

Cerro y Wanderers están abajo del techo, esperando que pase el temporal. Su momento no es bueno, el albiceleste apenas ganó uno de los últimos seis: ante Defensor Sporting en el Franzini, mientras que el bohemio arrastra tres derrotas en fila.

A los de Mathias Corujo puede darle sin sumar más, dependerá de lo que suceda, especialmente, con Central Español. Danubio y Progreso deberían hacer un cierre perfecto para ponerlo en aprietos. Ahora va con Peñarol en el Saroldi, luego recibe a Juventud de Las Piedras y cierra ante Liverpool en escenario a definir. Si se salva, es altamente probable que juegue la Copa Sudamericana.

Los de Alejandro Capuccio se juegan el pellejo ante los palermitanos, en el Tróccoli. Un triunfo lo aleja definitivamente de Progreso y Danubio y le deja nueve de margen sobre Central Español. El empate mantiene seis de renta a los palermitanos y la derrota lo complica seriamente, ya que en las últimas dos visita a Deportivo Maldonado y recibe a Nacional.

¿Qué le queda a cada uno?

Cerro Largo: Racing (V), Progreso (L), Peñarol (V).

Cerro: Central Español (L), Deportivo Maldonado (V), Nacional (L).

Wanderers: Peñarol (V), Juventud (L), Liverpool (V).

Danubio: Nacional (L), Liverpool (V), Albion (V).

Central Español: Cerro (V), Boston River (L), Racing (V).

Progreso: Defensor Sporting (L), Cerro Largo (V), Montevideo City Torque (L)

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