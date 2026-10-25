En la última: Deportivo Maldonado le ganó 2-1 a Danubio y acorta distancia en la tabla anual

Un golazo de Renato César en la hora rescató al Depor ante un franjeado que lo complicó, pero se fue con las manos vacías.

Este sábado, Deportivo Maldonado rescató agónicamente tres puntos importantísimos en la pelea por meterse en la definición del campeonato y quedó a dos puntos del líder Peñarol, que el viernes dejó puntos ante Juventud.

El equipo de Gabriel Di Noia evitó lo que hubiera sido un durísimo golpe, después de la derrota frente a Nacional, de local y frente a uno de los equipos más flojos del campeonato.

Danubio, equipo al que solo le servía sumar de a tres para soñar con una improbable permanencia, se plantó fuerte en su visita al Domingo Burgueño Miguel y le hizo el partido cuesta arriba al local, que no pudo plasmar sostenidamente el buen juego que se le conoce y que lo tiene en la pelea por el título.

El primer tiempo del equipo de Leonel Rocco fue excepcional –por lo que venía mostrando en el torneo– y no solo anuló los circuitos de juego de los locales, sino que atacó con peligro e inquietó el arco de Adriano Freitas. El arquero riverense tuvo quizá algo que ver en la jugada con que, a los 18 minutos, Bautista Pereira adelantó a Danubio, después de recibir dentro del área y darle un derechazo de media vuelta, que Freitas ralentizó con su manotazo abajo pero no pudo evitar que siguiera camino rumbo al gol.

Así, el franjeado se fue ilusionado al entretiempo: ganaba y no pasaba grandes sobresaltos. Sin embargo, el segundo tiempo depararía un giro dramático que llevaría el partido a un trámite más fiel a la posición de cada oponente en la tabla y a un desenlace fatídico para los de la Curva.

Deportivo Maldonado lo empató en la jugada que armó desde el saque del medio. Lautaro Ibáñez, sobre la izquierda, mandó un buen centro tras desbordar con engaño y velocidad, el arquero Mauro Goicoechea salió mal, y un defensor franjeado alcanzó a peinarla pero no a sacarla, por lo que el lateral del otro lado, el argentino Juan Martín Ginzo, solo tuvo que poner el pie para mandarla adentro. Con el empate, el partido fue otro, aunque Danubio no dejó de ir a buscar el resultado.

Si el equipo fernandino está peleando el campeonato, no es solo por su buen juego colectivo; también tiene figuras que desnivelan y hacen la diferencia. Renato César recibió de espaldas, con dos defensores detrás, al borde del área, cuando el reloj alcanzaba los 90+4 que había adicionado el árbitro; controló, giró y pateó, quizá incluso inspirado por el movimiento de Bautista en el primer tiempo –porque fue muy similar–, pero al del Depor el tiro le salió bien esquinado e imposible para Goicoechea, para celebrar una victoria que puede ser determinante en las posibilidades del equipo.