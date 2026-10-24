Central Español cayó ante Albion y se sigue hundiendo en el descenso

A Defensor Sporting se le volvió a escapar otro partido que parecía suyo y empató con Racing en el Franzini.

Tras el arranque del viernes, este sábado continuó la fecha 12 del Clausura, que ya registró otros resultados sensibles en la parte baja de la tabla.

A primera hora en el Parque Palermo, Central Español volvió a perder y empieza a quedar peligrosamente consolidado como el tercero en irse a la B al final de la temporada, junto con Danubio y Progreso, a quienes se les agotan las chances de salvación con cada nueva etapa que pasa y con menos puntos en juego.

En la tarde, en el Parque Rodó, Defensor Sporting recibió a Racing y volvió a dejar escapar un partido insólito, que ganaba 3-1 en el segundo tiempo y que terminó empatado.

La cosa viene torcida

Central Español tampoco ligó nada. Al arranque del partido en el Parque Palermo, la jugaron mal en el fondo de Albion y le quedó a Facundo Sosa, solo frente al arco, pero el tiro dio en el palo y salió.

Minutos después, fue el palermitano el que no pudo sacar una pelota del fondo, y le quedó a Carlos Airala, cuyo tiro también dio en el palo, pero el rebote le volvió para definir con el arco vacío y poner en ventaja al pionero, que desde que agarró la dupla de Diego Franco y Federico Macías ganó los tres que jugó y ahora respira tranquilo fuera de la zona de descenso.

Central Español salió decidido a buscar el empate y tuvo algunas situaciones peligrosas, pero todo siguió complicándose de manera increíble para el local, que sobre la media hora de juego sufrió la expulsión de Lucas Pino, en una jugada insignificante en la mitad de la cancha en la que enganchó con la suela y desde atrás el tobillo de un rival, y Javier Feres le mostró la roja directa.

Con uno menos, el palermitano igual intentó meterse en partido, pero toda ilusión empezó a esfumarse con el gol de Tobías Figueroa a los 76, que ya ponía el juego muy cuesta arriba para los dirigidos por Antonio Pacheco, que solo ganaron un partido en el Clausura (en la primera ante Progreso). El propio Figueroa aumentó en los descuentos con su doblete, y un minuto más tarde Santiago Sequeira puso el inútil descuento de Central para sellar el 3-1 final.

El violeta no levanta

Defensor Sporting y Racing empataron 3-3 en el Franzini. El cervecero, que venía firme tras golear a Wanderers, arrancó bien y tras una jugada de pelota quieta, abrió el marcador antes de los 10 minutos, con un tanto en el que incidió Guillermo Cotugno, pero terminó siendo en contra del juvenil Lautaro Navarro. El delantero violeta, sin embargo, sería clave para la remontada parcial del local, y empató el juego a los 23 con un gran tiro desde el punto penal, después de una mano en el área racinguista. Antes del entretiempo, Alan Torterolo se la robó a Felipe Álvarez en la salida e hizo un golazo pegándole de derecha de afuera del área, para dar vuelta el resultado.

En el arranque del complemento, de cabeza, Navarro convirtió el segundo suyo y ponía el partido 3-1 a favor del violeta, que sin embargo volvió a pincharse una vez más (dos derrotas de atrás, cuando iba ganando 2-0, le valieron la renuncia al técnico Mauricio Larriera) y a dejar escapar la victoria por errores propios. Edgar Elizalde, que estaba amonestado, tomó en el área a Sebastián Da Silva, y el VAR llamó al árbitro Augusto Olmos para que la revisara. Es una de esas faltas que no siempre se cobran: el contacto existe pero el delantero se deja caer; Olmos cobró y le sacó la segunda tarjeta a Elizalde, para que Defensor tuviera que aguantar el resultado por media hora con uno menos.

El propio Da Silva convirtió el penal y Racing fue a buscar algo más, lo que encontró a cinco del final, también con bastante de suerte, porque un rebote suelto al borde del área le quedó a Juan Bosca, que le dio de primera y el tiro se desvió en un defensor para sacarla del alcance de Kevin Dawson y meterse contra el palo.