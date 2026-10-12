Copa Libertadores femenina: empieza el jueves en Ecuador

Nacional es el único uruguayo en el torneo y debutará ante Universidad de Chile.

Nacional debutará el 16 de octubre ante Universidad de Chile en la Copa Libertadores femenina que se realizará en Ecuador, motivo por el que la serie Campeonato del torneo uruguayo está detenida hasta la finalización de la participación de las tricolores en la copa.

Las tricolores viajaron este lunes en la mañana hacia Quito. Luego del debut ante el equipo chileno, tres días más tarde se medirán con Deportivo Cali, el campeón colombiano, y cerrarán ante Libertad de Paraguay, el 22 de octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Conmebol definió los premios para esta edición, partiendo por la compensación que otorga por la participación, que es de 50.000 dólares; por alcanzar el tercer puesto el premio será de 250.000 dólares, el segundo puesto se pagará con 600.000 dólares y el campeón recibirá 2 millones de dólares.

Los grupos, los candidatos

Brasil llega a Quito con el cartel de siempre. De las 17 ediciones disputadas de la Libertadores femenina, el trofeo quedó en manos de clubes brasileños en 14, y la diferencia de estructura, presupuesto y profundidad de plantel con el resto del continente sigue siendo evidente. Este año sus tres representantes, Corinthians, Palmeiras y Cruzeiro, quedaron en zonas distintas, por lo que no podrán cruzarse antes de las instancias finales.

Corinthians, último campeón y máximo ganador del torneo con seis títulos, encabeza el grupo A, que asoma como el más exigente. Su debut, el 15 de octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado, será ante Colo-Colo, el club no brasileño con más finales en la historia de la copa. El cruce suma un condimento desde los bancos: dos entrenadoras brasileñas, Emily Lima en el timão y Tatiele Silveira en el cacique. Completan la zona Caracas y Santa Fe, que en 2021 perdió la final justamente ante Corinthians.

En el grupo B, Palmeiras, campeón en 2022 también en Quito, parte como candidato, aunque comparte zona con Independiente del Valle, que jugará en su propio estadio, una de las dos sedes del torneo. Belgrano y Universitario completan un grupo con más paridad que el anterior.

El grupo C tiene a Cruzeiro como referencia, junto con Liga de Quito, que también contará con la ventaja de la localía, Bolívar y Olimpia. El grupo D es el único sin un equipo brasileño y, en los papeles, el más abierto. En esa dirección, Nacional buscará repetir o superar el cuarto puesto de 2021, la mejor actuación de un club uruguayo en el torneo.

Por el crecimiento

El pasado jueves 8 de octubre se realizó el Encuentro Sudamericano de Clubes de Fútbol Femenino en Uruguay. Se trató de un espacio de intercambio, reflexión y aprendizaje sobre el desarrollo del fútbol femenino en Sudamérica, organizado por el área de Libertadores Femenina de Conmebol que reunió a representantes de distintos clubes para compartir experiencias y buenas prácticas en torno al crecimiento del fútbol femenino.

“El fútbol femenino en perspectiva global” con Ignacio Toro, de FIFA; “Gobernanza corporativa” presentado por Andrés Rocha, de Red Bull Club Bragantino (Brasil); “Visibilidad y marca” a cargo de Natalia Gaitán, de Tigres Femenil (México); “Desarrollar a la jugadora, no solamente a la futbolista” presentado por Andrés Larriva, de Dragonas IDV (Ecuador), fueron algunas de las temáticas.

De Uruguay estuvieron las entrenadoras Fabiana Manzolillo y Natalia Costa, entre otros representantes que trabajan en el fútbol femenino uruguayo.

El encuentro permitió poner en común conocimientos, experiencias y buenas prácticas de distintos mercados, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de los clubes y continuar impulsando el crecimiento sostenible del fútbol femenino en Sudamérica.

El desarrollo de estructuras sólidas, la profesionalización y la formación integral de las jugadoras fueron algunos de los ejes centrales de una jornada.