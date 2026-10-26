El violeta cayó 65-63 ante Flamengo en el Maracanazinho y quedó afuera; necesitaba ganar para clasificar y tuvo tres tiros para empatar sobre el final, pero ninguno entró.

Defensor Sporting se despidió de la Liga Sudamericana en la fase de grupos. El equipo uruguayo cerró su participación en el grupo D con una victoria y dos derrotas, igual que Paisas y Oberá. El desempate por diferencia de puntos en los partidos entre esos tres equipos lo dejó sin poder avanzar, como sí lo hizo Nacional días pasados.

En la cancha

En la primera fecha Sporting le ganó 74-69 a Oberá Tenis Club con una remontada en los minutos finales. El equipo argentino dominó buena parte del partido, incluso se fue al descanso arriba 36-31 y cerró el tercer cuarto 52-45. Cuando Agustín Brocal puso el 69-62, Oberá parecía tener el triunfo en el bolsillo, pero no volvió a anotar: Sporting cerró con un parcial de 12-0 en los últimos 3:46. Un triple de Bernardo Barrera lo puso al frente 70-69 a falta de 1:31, y Danjel Purifoy liquidó el partido con un doble tras rebote ofensivo a cuatro segundos del final. Purifoy fue el goleador del equipo con 15 puntos, Mustapha Heron sumó 13 y 6 rebotes, y Juan Santiso repartió 11 asistencias.

Después de ese debut auspicioso del viernes, el sábado una victoria ante Paisas le daba la clasificación anticipada. Pero el equipo colombiano ganó 85-75 y la diferencia estuvo en el tiro exterior: Paisas metió 11 de 27 triples y Defensor apenas 1 de 14. El violeta ganó el primer cuarto 17-16, pero Paisas pasó al frente antes del descanso, para luego romper el partido en el tercer chico, cuando sacó ventajas que fueron suficientes para mantenerse arriba. Michaell Jackson fue la figura de Paisas con 23 puntos; en Sporting Mateo Bianchi anotó 17, Federico Soto 13 y Nicholas Davis tuvo un doble-doble de 12 puntos y 10 rebotes. Esos diez puntos de diferencia terminarían siendo decisivos.

El panorama se aclaró en el partido de primera hora, en el que Oberá le ganó 84-83 a Paisas. El equipo argentino necesitaba una diferencia de al menos 8 para quedarse con el desempate. Con ese resultado, la ecuación para Sporting quedó simple, y si le ganaba a Flamengo clasificaba junto al local. El fusionado la remó, dio pelea en un partido de goleo bajo y siempre apretado, pero donde los brasileños hicieron pesar su valía y lo cerraron 65-63, más allá de que Sporting tuvo tres tiros para empatarlo y forzar el alargue.

Flamengo y Paisas pasaron a cuartos de final, donde también estarán, además de Nacional, Mogi de Brasil, Jorge Guzmán de Ecuador, Independiente de Argentina (los tres estarán en el grupo con los tricolores), Boca y Caixa Brasilia de Brasil.