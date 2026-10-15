Deportivo Maldonado goleó 4-1 a Albion y se metió en octavos de la Copa AUF Uruguay

El equipo de Gabriel Di Noia sigue contundente en la temporada y cerró con goleada un partido duro ante el pionero en el Campus.

En el cierre de la jornada de la Copa AUF Uruguay, Deportivo Maldonado se sumó a Boston River y clasificó a octavos de final con una goleada ante Albion en el Domingo Burgueño Miguel.

Los dirigidos por Gabriel Di Noia, que ganaron todos los partidos de la copa (aunque perdieron tres puntos en la mesa por alineación indebida frente a Wanderers), lo dieron vuelta y resolvieron el juego ya en tiempo de descuentos, con dos goles en dos minutos –Mauro Marichal en contra y Álvaro Araújo–, después de haber sido superiores durante gran parte de los 90, pero sin cerrarlo.

El pionero, que arrancó ganando en el primer tiempo con gol de Agustín Vera, dio pelea y salió a buscar el resultado, sobre todo en esa entretenida primera parte que tuvo sus tramos de ida y vuelta, aunque el depor atacó más y mejor. En la última antes del entretiempo, Maximiliano Noble levantó el tiro de esquina y Christian Tabó cabeceó al ángulo para empatar y cambiar todo el panorama para el complemento.

Deportivo Maldonado volvió a imponer su dominio después de unos minutos de paridad, y cuando empezaba a merecer la ventaja, la consiguió desde el punto penal, después de una desafortunada infracción del marcador del pionero que cayó sobre Lautaro Ibáñez, que Emiliano Mozzone transformó en el 2-1.

El pionero estaba en partido y tuvo algún asomo de reacción, también favorecido por un afloje de los locales por unos minutos, que sin embargo retomaron las riendas del partido para llegar más enteros y convencidos al final, y cerrarlo con auspiciosos números.

Triunfazo y gran espaldarazo para Deportivo Maldonado, que el lunes jugará contra Nacional en el Gran Parque Central por puntos clave rumbo a la definición del campeonato uruguayo.