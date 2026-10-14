Por penales, Boston River avanzó a octavos de final de la Copa AUF Uruguay

Después de empatar 0-0, en los penales Boston River derrotó a River Plate 4-3, y de esa manera logró meterse en los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.

Fue un partido que pareció no gustar a los pocos espectadores, tal vez por la ausencia de gol o la falta de ritmo en el juego, a pesar de que ambas integraciones eran alternativas, pero de futbolistas que perfectamente podían ser titulares en los respectivos campeonatos.

Pareció tomar una ligera superioridad el equipo de la A, que casi siempre estuvo más cerca de hacer la diferencia en una baja densidad de ataques en general. Pero, sobre el cierre del partido, River Plate tuvo dos o tres ataques muy punzantes a través del juego aéreo y Juan González salvó la valla hasta extender la definición a los penales. En la ejecución de remates arrancó River Plate, que con el artiguense Matías de los Santos se estrenó de buena manera, pero, sin embargo, en el segundo remate del también artiguense Mauricio Gómez, la pelota se estrelló en el caño y, en el cuarto tiro de los riverplatenses, Mathías Rodríguez la elevó por encima del travesaño. Boston River tampoco pudo tomar ventaja prematura porque falló uno de sus remates, pero, después pudo completar cambiando por goles los otros cuatro tiros, hasta que Leandro Suhr pateó el quinto para dar el definitivo cuatro a tres a favor del equipo que juega de rosado.

Lo que hay que ver

El partido empezó lento y ello lo fue haciendo carente de atractivo, al punto tal que la treintena de espectadores de la tribuna principal del Campeones Olímpicos parecía comentar más el trabajo de la retroexcavadora a espaldas del estadio que el propio juego. Algunos decían que era el propio Baño del Papa remixado al siglo XXI, por la posible ausencia del sumo pontífice en Florida y toda la maquinaria que ha puesto en marcha el gobierno del departamento. Debió pasar un cuarto de hora para que el lento desarrollo del partido tuviera un primer apunte de juego, cuando el fraybentino Gastón Ramírez, jugando como eje central en territorio floridense, avanzó 30 metros y sacó un zurdazo de calidad que, rebotado, llevó la pelota al córner.

Antes, la única anotación en la libreta virtual había sido la muy prematura salida del mediocampista ofensivo Gabriel Costa –de gran desarrollo en el fútbol peruano–, que obligó a Santín a realizar una variante a los diez minutos, haciendo que en River Plate ingresara Clemente Pérez por el lesionado y frustrado atacante. Después de ese cuarto de hora, de a poquito, el darsenero empezó a cargar sobre el arco de Juan González y de alguna manera anunció que podía estar presente.

El quiebre en la tarde de Florida

Antes de llegar al entretiempo, tan solo una jugada más deberíamos agregar y otra vez protagonizada por el fraybentino Gastón Ramírez, que esta vez habilitó al goleador Siri, cuyo remate cruzado fue desviado al córner por Frascarelli.

Para la segunda parte no retornó al campo de juego Ramírez, que venía de una ausencia por lesión. Y Boston River se mostró bastante más activo, anunciando ya en los primeros minutos que su tono ofensivo era mucho mayor y que sitiaría el arco de Frascarelli.

Con el lungo Felipe Avenatti pivotando un poco alejado del área, pero generando juego hacia fuera y en sus encuentros con Nicolás Siri, era probable esperar el gol del elenco sastre. Pero el frenesí ofensivo del elenco de Boston River fue mermando y eso permitió algunas corridas y carreras de contragolpe de River Plate, que llegó a poner un par de veces en cuestión la valla de Juan González.

Ambos equipos hicieron cambios, pero Cazulo puso a cinco de sus titulares y eso parecía que podría reforzar la figura del equipo que vistió de rosado. Sin embargo, casi llegando al final del juego, fue River Plate el que estuvo en dos oportunidades a nada de abrir el marcador con sendos cabezazos de Burruzo y enormes atajadas de Juan González.