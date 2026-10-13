La Copa AUF Uruguay busca más clasificados

Esta semana casi se terminarán de completar los cupos de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay 2026 y apenas quedarán un par de flecos para las semanas subsiguientes. No obstante, el sorteo está previsto para el 19 de octubre, razón por la cual tres de los clasificados en el bolillero estarán innominados. Cuando se crucen las bolillas de los clubes amateurs con las de los profesionales, aún restará saber quiénes son los últimos tres clasificados: dos por la rama profesional y uno por la amateur. Hasta ahora, Nacional de Florida, Lito de Montevideo, Gladiador y Ferro Carril de Salto, Wanderers de Durazno, San Carlos y Libertad de San Carlos por los equipos amateur, así como Wanderers y Juventud de Las Piedras por los profesionales son los que se sabe estarán en el sorteo de los 16 mejores de la Copa AUF Uruguay. Ese sorteo, además, dejará definido el camino de todos los equipos hasta la final.

Por el lado de los profesionales, quedan pendientes el partido entre Liverpool y Cerro Largo –se jugará en Montevideo la semana que viene– y el duelo de fin de mes entre Peñarol y Montevideo City Torque en el Campeón del Siglo, que se disputará una vez que Torque termine sus semifinales de la Copa Sudamericana. Asimismo, en el momento del sorteo estará pendiente la resolución de cuál de los dos últimos clubes amateurs en la llave eliminatoria se clasifica: Porongos de Trinidad y Deportivo Italiano de Montevideo se enfrentarán la próxima semana en Trinidad para completar el cupo de los equipos aficionados, los cuales, además, habrán de ser locales en todos los encuentros de octavos de final.

Esa es la razón por la cual, aun antes de que se conozcan sus rivales, ya podemos señalar que en octavos de final habrá partidos en el estadio Campeones Olímpicos de Florida, en el Silvestre Octavio Landoni de Durazno, en el Álvaro Pérez de San Carlos (o en el estadio Atenas de San Carlos, si alguno de los clubes carolinos decidiera trasladarse allí) o, definitivamente, en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

Esta será la primera vez que, siguiendo la idea planteada por la diaria hace varios años, los equipos amateurs ejercerán la localía ante los clubes profesionales. Por esta razón, serán locatarios Nacional de Florida, Ferro Carril, Gladiador, Wanderers de Durazno, Libertad y San Carlos, más el ganador del partido entre Porongos y Deportivo Italiano, así como Lito de Montevideo, que consiguió su clasificación al vencer a su par de la divisional C, Durazno Fútbol Club. La única situación que impediría las referidas localías es que la cancha que presente el cuadro que deba actuar como local no esté habilitada para el fútbol profesional.

A la cancha

Tras la clasificación de Wanderers, que en los penales le ganó a Cerrito después de haber empatado 2-2 en un partido que tuvo un cierre realmente emocionante, y Juventud de Las Piedras, que en el Prandi derrotó a Plaza 1-0, esta semana habrá partidos miércoles y jueves.

La actividad comenzará con el encuentro que en el Campeones Olímpicos jugarán Boston River y River Plate a las 15.30, al tiempo que Deportivo Maldonado recibirá en el Campus a Albion a las 21.00. El jueves, en tanto, Central Español recibirá a Danubio a las 16.00 en el Parque Palermo y a las 20.00, en el Gran Parque Central, Nacional enfrentará a Rentistas.

Quedarán para la semana que viene el partido del miércoles 21 a las 16.00 entre Liverpool y Cerro Largo y el del martes 27 a las 20.00 en el Campeón del Siglo entre Peñarol y Torque. Por otra parte, el miércoles 21 a las 21.00, en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad, se definirá el último club amateur en ocupar un cupo de octavos de final con el partido entre Porongos y el Deportivo Italiano.

Fase campeonato

Para los equipos profesionales de la A y para aquellos que pelean el ascenso para la próxima temporada, no hay que olvidar que el premio deportivo para el ganador de la Copa Uruguay –ya presentado en el proyecto publicado en la diaria en 2017– es la clasificación como Uruguay 4 a la Copa Libertadores, por lo que resulta trascendente para aquellos que en este momento no pelean o no creen alcanzar la posición para quedarse con el pase copero.

Podría ser el caso del partido entre Boston River, semifinalista dos años atrás, y River Plate, que aunque aún está lejos de llegar a las posiciones del ascenso, está en la pelea por retornar a la A.

Boston River viene de conseguir el primer triunfo con Jorge Cazulo, el cuarto director técnico del equipo rojiverde en la temporada, al ganarle y bien a Wanderers en el Clausura. River, por su parte, consiguió un estupendo triunfo ante uno de los líderes, Oriental de La Paz, 3-1, pero aún está a 5 puntos de los puestos de playoffs por el tercer ascenso.

Otra es la situación de Deportivo Maldonado: segundo en la tabla anual y con la participación en copas asegurada, enfrentará a un Albion que, mientras que en el Apertura parecía que se iba a la Libertadores, tras un pésimo inicio de Clausura –con ocho derrotas al hilo–, ha quedado sumergido en la lucha por evitar el descenso, aunque desde que asumió Diego Franco ha cosechado sucesivos triunfos.

Estos dos encuentros, así como los de este jueves entre Central y Danubio –que justamente el domingo juegan por el Clausura, casi una final por evitar el descenso– y entre Nacional y Rentistas, serán televisados por Directv y Dgo.