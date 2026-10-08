Copa AUF Uruguay: Wanderers, Juventud y Libertad de San Carlos se metieron en octavos

Por la llave profesional, los equipos de Primera División eliminaron a los de Segunda, y en la ruta amateur el campeón del interior eliminó al líder de la C.

En este miércoles marcado por las inclemencias climáticas en todo el país, arrancó la última fase eliminatoria en la llave profesional de la Copa AUF Uruguay y se definieron los primeros dos clasificados a octavos de final. De tarde en la capital, Montevideo Wanderers sufrió pero eliminó por penales a Cerrito, mientras que ya en la noche de Colonia, Juventud se impuso por la mínima ante Plaza.

Por la llave amateur, la jornada tuvo la clasificación de Libertad de San Carlos, que se hizo fuerte de local en el estadio Álvaro Pérez y le ganó 3-1 a Bella Vista, para convertirse en el séptimo de ocho equipos amateur ya esperando en octavos. El último clasificado saldrá del cruce entre Porongos, de Flores, y Deportivo Italiano, que se disputará en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad el 21 de octubre.

Río arriba

Wanderers eliminó a Cerrito en definición por penales, después de un empate 2-2 en el Parque Maracaná. El arquero José Río fue el héroe de la clasificación al tapar un penal durante los 90 y otros dos en la tanda definitoria, para redimirse con creces de su error que había desembocado en el gol de Ezequiel Silveira, que era el 2-1 para Cerrito cuando el reloj ya cruzaba los 90. El bohemio, que corrió todo el partido de atrás, consiguió el empate por intermedio de Renzo Sánchez en el último de los minutos de adición para mandar la definición a los 12 pasos.

Cerrito jugó mejor, dominó varios tramos del juego e hizo méritos para estar en ventaja en dos oportunidades, incluso con ese gol en la hora después de jugar casi todo el complemento con uno menos. Una desafortunada jugada le valió la segunda amarilla a Rodrigo Viega pocos minutos después de que el partido tomara un giro dramático para favorecer ese increíble final: el auriverde pudo ponerse 2-0 con un tiro penal, pero Río tapó el tiro de Luis Machado, quien en el primer tiempo había convertido de cabeza para abrir el marcador. Minutos después, Wanderers empató con gol de Cristofer Marques.

El bohemio también debió remontar la tanda de penales, que arrancó con el fallo de Rodrigo Rivero, hoy capitán de Wanderers, a quien el arquero auriverde Luis Barbat le tapó el tiro. Río respondió tapando los últimos dos penales de Cerrito –a Jonathan Isasmendi y a Joaquín Aviles– para sellar la clasificación.

Río adentro

Bajo una lluvia copiosa y constante se jugó el duelo entre Plaza Colonia y Juventud en el Parque Prandi, donde la cancha resistió notablemente el embate fluvial, que sin embargo tuvo su inevitable incidencia en el juego.

El conjunto pedrense, que en el campeonato uruguayo anda lejos de la posibilidad de meterse en copas internacionales, apuesta fuerte al premio de clasificación a la Copa Libertadores que consigue el campeón de la Copa AUF Uruguay. Así, Mathías Corujo rompió con la tendencia general del torneo y alineó a su equipo titular en este primer partido eliminatorio.

Juventud fue mucho más y el partido se jugó casi enteramente cerca del área del patablanca, donde, sin embargo, el pedrense perdió claridad y precisión, un poco debido a las condiciones del campo y la pelota. Los centros caían casi tanto como el agua hacia las cercanías del arco que arrancó defendiendo con buenas apariciones Joaquín Silva, quien debió salir cuando iba media hora de juego tras un choque dentro del área con su propio defensor, que le dejó una fea lesión en el pie.

En su lugar entró Kevin Morgan, que fue inmediatamente exigido con una pelota difícil y respondió bien. Plaza resistió hasta los 65, cuando los cambios de Chiche Corujo le dieron sus frutos: los recién ingresados Gonzalo Gómez y Facundo Domínguez armaron la jugada que este último definió con un buen tiro dentro del área. Minutos más tarde, Hebert Vergara vio la segunda amarilla y Plaza quedó con diez, lo que le dio al partido el aire de sentenciado, más allá de una intervención clave del arquero Sebastián Sosa en una de las últimas.