El tricolor enfrentará a Libertad de Paraguay con la obligación de ganar para mantener sus chances de clasificación.

Nacional tendrá su último partido de la fase de grupos en la Copa Libertadores femenina; será ante Libertad, de Paraguay, el jueves a las 17.00. El bolso empató sin goles en el debut frente a Universidad de Chile y llega de perder 2-0 ante Deportivo Cali, de Colombia.

Las colombianas y Libertad lideran con 4 puntos, tricolores y chilenas tienen 1. Clasifican a cuartos de final los dos mejores equipos de cada zona y el primer ítem de desempate es “mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre ellos”. En consecuencia, si ganan, las uruguayas pasarán a su rival de turno y clasificarán a la siguiente ronda en caso de que Deportivo Cali sume ante Universidad de Chile. Tanto el empate como la derrota eliminan a las dirigidas por Diego Testas.

El otro escenario de eliminación es que ganen Nacional y Universidad de Chile. En ese caso habrá un cuádruple empate en el primer lugar y avanzarán los dos equipos con mejor saldo de goles. En este caso, las tricolores tienen que ganar, al menos, por dos tantos, exigencia que se podrá ser mayor según lo que ocurra en el juego entre las chilenas y Deportivo Cali, que se jugará en simultáneo.

El partido entre Nacional y Libertad se jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado –conocido como Casa Blanca–,en Quito, Ecuador. Tiene capacidad para 41.500 espectadores y es donde oficia de locatario Liga Deportiva Universitaria de Quito y algunas veces juega la selección ecuatoriana.

No hay imposibles

El torneo está parejo y los resultados hasta ahora así lo reflejan. En encuentros de este calibre, comenzar ganando aumenta las chances de triunfo y evitar errores es fundamental.

Libertad es un rival físico, que no tiene tanta lucidez con el balón pero es ordenado, fuerte en los duelos y aprovecha muy bien la pelota parada. Nacional tuvo algunos problemas donde se definen los encuentros: en el área. Debe mostrar mayor seguridad en lo defensivo y, en lo ofensivo, convertir las que tenga a favor ante un rival que suele otorgar pocas oportunidades. El elenco uruguayo tiene mayor capacidad de creación y talento en algunas individualidades que lo pueden llevar a destrabar el encuentro.

¿Dónde se puede ver el partido?

El encuentro será televisado en la plataforma Pluto TV, que se puede descargar de forma gratuita.