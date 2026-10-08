El tricolor, que se coronó campeón del torneo continental en 2024, disputará el grupo B en Ecuador.

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La Liga Uruguaya de Básquetbol postergó su inicio una semana, pero Nacional tendrá actividad al comenzar su temporada en la Liga Sudamericana.

El tricolor participará del grupo B que se disputará en Loja, Ecuador, entre viernes y domingo. Además del bolso, están Regatas Corrientes, de Argentina, Corinthians, de Brasil, y el local Jorge Guzmán.

La Liga Sudamericana comenzó el fin de semana pasado con la disputa del grupo A, donde avanzaron Mogi das Cruces, de Brasil, e Independiente de Oliva, de Argentina. Quedaron por el camino Olimpia Kings, de Paraguay, e Importadora Alvarado, de Ecuador.

Entre el 16 y 18 se disputará el grupo C en Brasilia, con el local Brasilia Basquete, San José, de Paraguay, Boca Juniors, de Argentina, y Leones, de Chile. El grupo va en Río de Janeiro entre el 23 al 25 de octubre y ahí estará Defensor Sporting, el otro representante uruguayo que enfrentará a Flamengo, Oberá, de Argentina, y Paisas, de Colombia.

El camino del bolso

Nacional debutará el viernes a las 19.10 ante Regatas Corrientes, en lo que será su primer partido oficial en la temporada. El sábado, a la misma hora, chocará ante Corinthians y cierra el domingo, a las 22.10, contra Jorge Guzmán.

Es un grupo difícil para el tricolor, aunque el equipo uruguayo tiene argumentos para aspirar a la clasificación. Los ecuatorianos apelarán a la localía, ya que deportivamente están en un nivel más bajo que los otros tres planteles. Para los de La Blanqueada es fundamental el debut.

El equipo

Nacional mantiene a Patricio Prieto, Gianfranco Espíndola y Pablo Gómez del plantel de la temporada pasada, además del entrenador, Álvaro Ponce. El bolso fue campeón de la Liga Sudamericana en 2024, cuando estaba Gastón Semiglia como una de las figuras; el zurdo retornó a la institución.

En 2025 el tricolor no disputó el torneo ya que clasificó a la Basketball Champions League Américas, lo que sería la Copa Libertadores, en la que terminó en el tercer lugar haciendo un gran papel.

Nacional partió el martes rumbo a Ecuador; la delegación está compuesta por cuatro extranjeros: Nicholas Kings y Andrew Goudelock, de Estados Unidos, el dominicano Luismal Ferreiras y el venezolano Yohanner Sifontes. En la Liga Uruguaya solamente estarán los primeros tres, pero el reglamento del torneo internacional permite agregar un foráneo de Sudamérica.

El roster lo completan los uruguayos Prieto, Ignacio Xavier, Semiglia, Espíndola, Gómez, Juan Ignacio Stoll, Thomas Araujo y Luis Pedro Imas.

¿Dónde ver los partidos?

Los partidos se podrán ver de forma gratuita a través del canal de Youtube de FIBA o en la plataforma digital Basquetpass, que requiere un pago para la suscripción.