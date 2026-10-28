Jamil Wilson, de Aguada, Joaquín Osimani de Larrañaga, y Matías Espinosa, de Aguada, el 27 de octubre, en cancha de Larrañaga.

El lunes había sido día de sorpresas en la Liga Uruguaya de Básquetbol y el martes sumó el gran triunfo de Larrañaga sobre Aguada, por 91-75. El milrayitas ganó por primera vez y le sacó el invicto a su rival de turno.

Fue un primer tiempo parejo, con leve superioridad del rojiverde. En el tercer cuarto, con gran actuación de Joaquín Osimani y buenos momentos del argentino Carlos Buemo, el locatario comenzó a sacar diferencias. El rojiverde no pudo descifrar la zona que puso su rival y, además, tuvo a jugadores claves en una noche bajísima.

Entre el final del tercer cuarto y el principio del último los locatarios quebraron el trámite. Osimani con 23 puntos fue la figura dentro de un quinteto donde todos los titulares terminaron en doble dígito: Víctor Andrade 15, Darry Moore y Buemo 13 y Nicolas Bessio 11. Davaunta Thomás convirtió 17 unidades en el perdedor.

Darry Moore, de Larrañaga. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Biguá bien arriba

De visitante y de atrás, Biguá venció 99-91 a Urunday Universitario. El estudioso llegó a ganar por 16 unidades pero los de Villa Biarritz tuvieron un gran tercer cuarto anotando 33 puntos para emparejar. En el final cerrado, la garantía de Donald Sims le dio el triunfo al visitante.

Biguá arrancó de gran manera la Liga Uruguaya con tres triunfos, siendo el único líder del torneo. En contrapartida, los del Prado no ganaron hasta el momento, anoche volvieron a presentarse con dos extranjeros por la lesión de AJ Pacher. Es un equipo que juega bien, que pelea los partidos pero no pudo cerrar ninguno a su favor.

Donald Sims con 26 puntos fue la gran figura de la noche. En el ganador, además, Theo Metzger convirtió 16 tantos y sumó 8 rebotes. Por el lado del locatario, Bruno Curadossi culminó con 25 unidades y Mateo Sani con 8 tantos, 7 rebotes y 14 asistencias.

Se cierra la fecha con novedades

El único juego de esta noche será a las 21.30 entre Malvín y Peñarol en el Canil. El último campeón tendrá la baja de Santiago Calimares y está en duda Emiliano Serres. Las novedades más importantes están en el locatario, que tendrá el retorno a la institución de Anthony Hilliard, que venía jugando la Divisional Tercera de Ascenso (DTA) en Cader. Además, incorporó a Nate Barnes, un extranjero que viene de buenas temporadas en Brasil pero que no tiene actividad desde abril.

Tabla de posiciones

P PP PTS Biguá 3 0 6 Goes 2 1 5 Nacional 1 2 4 Atenas 1 2 4 Unión Atlética 1 2 4 Malvín 1 1 3 Hebraica 1 1 3 Aguada* 2 1 3 Urunday 0 3 3 Peñarol 1 0 2 Defensor Sp 1 0 2 Larrañaga** 1 2 1

* Quita de dos puntos.

** Quita de tres puntos.