Atenas le ganó de visitante a Unión Atlética y Goes superó a Nacional a domicilio; esta martes habrá dos encuentros más.

La Liga Uruguaya de Básquetbol tuvo las dos primeras fechas con resultados lógicos, pero en el arranque de la tercera hubo dos triunfos visitantes que sorprendieron.

Atenas venció a Unión Atlética en un mentiroso 82-73; el azulgrana maquilló el resultado sobre el final cuando las alas negras llegaron a tener ventaja máxima de 29. Tras un arranque parejo, la visita comenzó a quebrar el juego sobre el final del primer cuarto con soberbio nivel ofensivo de los extranjeros Shaquil Bender y Jadin Penigar.

El azulgrana no pudo establecerse nunca defensivamente, un sello del equipo de Gonzalo Fernández que, cuando no lo logra, lo sufre. Brett Reed autogestionando puntos fue el sostén de un equipo que estuvo lejos en el rendimiento.

Atenas tiró un 48% en triples, un porcentaje espectacular. Pero, además, anotaron por esa vía cinco jugadores distintos, lo que hizo que fuera difícil defender y se abrieran espacios para los internos, ya que en el segundo tiempo creció mucho la figura del otro foráneo, Emanual Shepherd.

Fue el primer triunfo de los de Palermo en el torneo, con 29 puntos de Bender y 21 de Penigar. En el azulgrana, Reed fue el mejor con 20 puntos y 14 rebotes, aunque el goleador fue Marcus Thomas con 26, que engrosó sus números con el juego liquidado. Danny Pippen, que jugó apenas cinco minutos y salió lesionado en su mano tras meter una tapa, fue cortado y no seguirá en el azulgrana. La lesión se suma al flojo rendimiento mostrado en las primeras fechas.

El show del triple

Goes venció 124-110 a Nacional en un partido con marcador de NBA. Se esperaba mucho goleo porque son dos equipos intensos que apuestan a la dinámica y posesiones cortas, pero lo visto en el polideportivo del Gran Parque Central estuvo por encima de lo imaginado. De hecho, el misionero rompió su récord de puntos anotados en un partido de Liga Uruguaya.

Los de Marcelo Signorelli tiraron 15/30 en triples, un magnífico 50% que explica gran parte de su segundo triunfo al hilo. Xavier Cousté vio el aro enorme en el primer tiempo y se fueron sumando Emiliano Bonet, Agustín Méndez y el extranjero Jaheim Hudson.

Nacional dependió mucho de la influencia de Luismal Ferreira en la pintura y de apariciones de Patricio Prieto. Sigue siendo un equipo anárquico ante la falta de un base natural. Volvió a jugar Andrew Goudelock después de algunos partidos por lesión y se sintió que estaba por debajo de su potencial; tiró demasiado.

El bolso suma dos derrotas en tres presentaciones, un arranque inesperado, más teniendo en cuenta el buen nivel mostrado en la Liga Sudamericana. Por el torneo internacional volverá a jugar de viernes a domingo, en Brasil, por los cuartos de final, donde enfrentará a Independiente de Oliva, de Argentina; Jorge Guzmán, de Ecuador, y al local Mogi das Cruzes.

En el triunfo de anoche, Goes tuvo siete jugadores en doble dígito de puntos: 27 Hudson, 20 Tyrell Johnson, 19 Bonet, 17 Méndez, 14 Donte Ingram, 12 Cousté y 11 Manuel Mayora.

Los dos martes

A las 19.15 habrá un lindo encuentro entre Urunday Universitario y Biguá en el Prado. Son dos equipos que suelen jugar bien, aunque el arranque de los de Villa Biarritz es superior, y están invictos. El estudioso no ganó, pero vendió caras sus derrotas y tiene argumentos suficientes para meter el primer triunfo ante su gente.

A las 21.30, Larrañaga intentará dar el batacazo ante Aguada. En lo previo, es el juego con diferencias más marcadas de la noche. El rojiverde tiene calidad en sus jugadores, pero no viene logrando regularidad en sus pasajes de juego colectivo. El milrayitas pudo sostenerse un rato en cada encuentro disputado, pero los baches son tan pronunciados que se le escapan los trámites.