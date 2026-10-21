Santiago Vidal, de Aguada, y Yohanner Sifontes, de Nacional, el 20 de octubre, en el Polideportivo del Gran Parque Central.

El rojiverde se impuso de visitante a Nacional en el partido de la fecha y el playero venció a Atenas con autoridad; hoy se juegan los últimos dos encuentros con un choque directo por la parte baja.

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La Liga Uruguaya sigue el curso de la primera fecha y el martes presentó dos partidos, con el choque más esperado de la etapa inicial. Aguada y Malvín sumaron su primer triunfo aunque, para el rojiverde, es ir descontando casilleros en la tabla para llegar a la neutralidad, ya que arrancaron con dos puntos menos por incidentes la temporada pasada.

A domicilio

Aguada le ganó 83-81 a Nacional en el Polideportivo del Parque Central, en encuentro que se jugó sin público. Fue un partidazo, donde los equipos cumplieron con lo esperado. El rojiverde siempre fue arriba y el tricolor corrió de atrás. Luismal Ferreiras fue expulsado en la primera parte por un codazo sobre Agustín Zuvich y el bolso quedó diezmado en el juego interno.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

El goleo de Nicholas King y Patricio Prieto más la lucha en la pintura de Pablo Gómez mantuvieron al locatario, mientras que el aguatero encontró dividendos en la pintura. Además, Santiago Vidal generó ventajas y Jamil Wilson tuvo un retorno soñado, poniendo puntos pesados en el cierre para inclinar la balanza hacia su equipo.

Justamente, Wilson fue el goleador del ganador con 17 puntos, mientras que Vidal aportó 11 unidades, 4 rebotes y 4 asistencias. Prieto y King encestaron 18 tantos en Nacional.

Leandro Taboada entrenador de Aguada. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Salvó el debut

Malvín superó como locatario a Atenas 77-66 en un partido que controló de principio a fin. El playero tuvo la baja de Fernando Salsamendi, y el extranjero Supreme Hannah tuvo una lesión de tobillo que le impidió continuar el partido.

Nahuel Rodriguez, de Malvín, y Rogelio De Leon, de Atenas, el 20 de octubre, en la cancha de Malvín. Foto: Rodrigo Viera Amaral

El locatario llegó a tener 22 puntos de renta en el tercer cuarto y, si bien sobre el final la visita maquilló el resultado, nunca hubo peligro real de triunfo para los de Pablo López.

Salvador Zanotta con 13 puntos y 8 asistencias fue la gran figura del equipo, mientras que Iván Aska fue el goleador con 17. Emanual Shepherd, en Atenas, anotó 18 unidades.

Hinchada de Malvín, Foto: Rodrigo Viera Amaral

Cierre a la primera

Esta noche debutarán los últimos cuatro equipos en la competencia. A las 19.15 hay un partidazo en la calle Francisco Simón, donde Larrañaga recibirá a Unión Atlética, lucha directa entre equipos que tienen la premisa de mantener la categoría. El milrayitas comienza el torneo con tres puntos menos.

A las 21.30 se estrena el campeón. Peñarol visitará a Urunday Universitario, partido donde es favorito el carbonero ante un equipo joven que la temporada pasada fue sensación.

¿Dónde ver los partidos de la Liga Uruguaya?

Todos los partidos son televisados por VTV Plus, que se puede ver en Antel TV, Montecable y en algunos cables del interior. Además, los encuentros se transmiten por la plataforma de pago Basquetpass.