Comenzó la Liga Uruguaya 2026/2027 con dos partidos disputados este lunes. La fecha seguirá su curso esta noche y terminará el miércoles, siempre con dobles jornadas y todos los partidos televisados por VTV Plus, que se puede ver en Antel TV, Montecable y en algunos cables del interior. Además, los encuentros se transmiten por la plataforma de pago Basquetpass.

Siempre Donald Sims

Biguá le ganó a Hebraica y Macabi 92-86 el día del retorno de Donald Sims a la institución. El extranjero volvió al club donde fue campeón dos veces, tras su paso por Aguada. Para delirio de Villa Biarritz, se despachó con 25 puntos y fue una de las grandes figuras del equipo.

El pato sacó un partido durísimo, donde llegó a perder hasta por 13 puntos. La visita dominó hasta la mitad del tercer cuarto con Ángel Matías y Juan Miguel Suero como abanderados del goleo, mientras que Martín Trelles generó ventajas en un equipo que estaba cómodo en cancha rival.

Biguá, que se presentó solamente con dos extranjeros y sin Mathías Calfani, que está lesionado, tenía problemas de integración en la pintura, donde Jaylen Canty aprovechó licencias para anotar. En la recta final del encuentro, el locatario se replegó en una zona 2-3 que fue solución para defender mejor y transformarlo en puntos de ataque rápido. Los pibes Yonatan Kravchinski y Álvaro Payovich dieron una buena mano. Creció Theo Metzger y Sebastián Ottonello tuvo un gran desenlace de encuentro colocando dos libres y aportando en muchos intangibles.

Además de los 25 tantos de Sims, hubo 17 de Metzger, 16 de Dennis Mckinney, 14 de Payovich y 10 de Thiago Rodríguez. Matías fue la figura de Hebraica con 19 unidades y 7 rebotes.

Para viajar tranquilo

Defensor Sporting sacó un trabajado triunfo ante Goes, que terminó siendo 83-64 en un marcador final más holgado de lo que fue el partido. Hasta el último cuarto, el encuentro fue parejo y malo; a los dos les costó imponer condiciones. El fusionado estuvo trancado y con poco nivel de sus extranjeros, mientras que el misionero intentó darle dinamismo pero no siempre tuvo claridad. El período final comenzó con parcial de 14-0 para el locatario, que inclinó la balanza a su favor.

Fue el primer partido de la temporada para los de Parque Rodó, que viajarán rumbo a Río de Janeiro para disputar el grupo D de la Liga Sudamericana entre viernes y domingo. Enfrentarán a Paisas, de Colombia; Oberá, de Argentina, y al locatario Flamengo.

Nicholas Davis fue la figura del ganador con 23 puntos y 8 rebotes, mientras que dos incorporaciones como Mateo Giano y Bernardo Barrera tuvieron un buen debut al anotar 15 y 11 unidades, respectivamente, llegando desde el banco. El mejor de Goes fue Manuel Mayora con 11 tantos y 7 rebotes, aunque el goleador terminó siendo Donte Ingram con 17.

El partido de la fecha

El martes se presentarán cuatro nuevos equipos. Malvín saldrá a escena en su gimnasio ante Atenas, a las 19.15. El playero llega con algunos jugadores entre algodones, como Kiril Wachsmann y Fernando Salsamendi. No tuvo buenos encuentros amistosos, pero tiene jugadores de calidad que lo ponen como favorito. El elenco de Palermo, recién ascendido, mantiene la base del plantel que ascendió y necesitará que sus extranjeros le den el salto de calidad.

A las 21.30 habrá un partidazo entre Nacional y Aguada, rivales de innumerables series decisivas en la última década. Será en el Polideportivo del Parque Central, sin público por una sanción que tiene el tricolor. Los de Álvaro Ponce vienen de clasificar a cuartos de final de la Liga Sudamericana con un equipo que tiene buenos extranjeros que llegaron para dar el salto de calidad. El rojiverde cambió mucho su integración para este año, buscando ser un equipo más jóven y atlético, y tendrá una fuerte prueba en el arranque.

La primera fecha termina el miércoles. A las 19.15 habrá un partidazo entre Larrañaga y Unión Atlética, mientras que a las 21.30 cerrarán la jornada Urunday Universitario y Peñarol, el último campeón.