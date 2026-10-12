Arranca la Liga Uruguaya 2026-2027

Forma de disputa, planteles, nuevas reglas en el arbitraje y candidatos para el torneo más importante del básquetbol uruguayo.

El lunes 19 de octubre comenzará la edición 24 de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que sustituyó a los viejos torneos federales con la intención de lograr una competencia nacional que duró unos años y se fue apagando como la luz de una vela. Por segundo año consecutivo no tendrá participación de equipos del interior.

El inicio se aplazó una semana por un conflicto entre la Federación Uruguaya de Básquetbol y la Unión de Jueces de Básquetbol por la prueba física de los árbitros. Hubo una negociación entre las partes y los jueces tendrán fechas para dar el examen. Quienes lo aprueben, quedarán aptos para dirigir.

Será una edición con muchos clubes populares y tres clásicos que sobresalen: Nacional-Peñarol, los últimos dos campeones; Goes-Aguada, el histórico del básquetbol uruguayo, y Malvín-Unión Atlética.

Otro equipo histórico y de gran arraigo de público que participará del torneo es Atenas. El otro ascendido fue Larrañaga, que jugará la Liga Uruguaya por primera vez, ya que la última vez que disputó la Primera División del básquetbol, la denominación era de Torneo Federal.

Justamente, el milrayitas comenzará con tres puntos menos en la tabla, sanción que arrastra desde la Liga de Ascenso 2025. Aguada comenzará con dos puntos menos y Nacional jugará los tres primeros partidos de local sin su público.

Forma de disputa

El clasificatorio consta de dos ruedas en las que todos los equipos jugarán entre sí, alternando como locales y visitantes. Luego de esas 22 fechas, los equipos se dividirán en dos grupos de seis.

Los ubicados del primero al sexto lugar irán a la liguilla, donde jugarán diez partidos más en dos rondas para ordenarse del 1 al 6 de cara a playoffs. Lo mismo sucederá con los que queden abajo, entre el séptimo y el decimosegundo puesto; en la permanencia estará lo más picante de ese lapso del torneo. Los primeros dos de esa etapa reclasifican con el 7 y el 8 para playoffs, mientras que los últimos dos descenderán a la Liga de Ascenso 2026.

Las series de cuartos de final y semifinales serán al mejor de cinco partidos, en principio, con ventaja de localía para el mejor ubicado, aunque dependiendo de los rivales se puede jugar todo en escenario neutral por temas de seguridad. Las finales se disputarán al mejor de siete encuentros en el Antel Arena.

Candidatos

Peñarol, sin dudas, es el gran candidato a repetir, con un plantel superior al campeón ya que incorporó a Lucas Rodríguez, base de mucha proyección que a los 19 años ya es parte de la selección uruguaya. Nacional parece ser el enemigo. El tricolor bajó en presupuesto con respecto a las fichas nacionales, pero elevó mucho la apuesta en la contratación de extranjeros.

Los foráneos definirán el potencial de los equipos, hay algunos conocidos de gran nivel, como Jamil Wilson en Aguada y Donald Sims en Biguá. En cuanto a los jugadores uruguayos, Defensor Sporting dio un paso adelante contratando a Juan Santiso y Bernardo Barrera, por lo que el fusionado sería el tercero en discordia.

Malvín, Aguada, Hebraica y Macabi y Biguá son equipos que parten un escalón más abajo en la consideración, pero que tienen jugadores de calidad como para escalar en caso de generar buenos funcionamientos colectivos o tener nivel destacado en sus extranjeros.

En la parte baja, Atenas y Larrañaga parten como los equipos más complicados para mantener la categoría. Unión Atlética y Urunday Universitario son los rivales a alcanzar. Goes parece estar un escalón por arriba de los anteriormente mencionados, pero no puede descuidarse.

Nuevas reglas

Las nuevas reglas impuestas por FIBA se aplican en el básquetbol uruguayo desde el 1º de octubre.

Las faltas técnicas ahora se dividen en dos categorías, según su naturaleza y gravedad. Las dos se penan con un libre para el equipo rival. La categoría 1 son las faltas graves de comportamiento. Se aplican por protestas irrespetuosas, insultos, provocaciones, gestos ofensivos o simulaciones. Dos técnicas de este tenor implican la descalificación. La categoría 2 son infracciones menores o de reglamento técnico, como retrasar intencionalmente el juego en un saque. Estas no acumulan para la descalificación de un jugador, simplemente cuentan como una de las cinco faltas.

Las viejas faltas antideportivas quedan en desuso. Ahora se dividen en un estilo similar a la NBA. La falta disruptiva es una falta estrictamente táctica o intencional. Se pita cuando un defensor corta un contraataque desde atrás sin intención de jugar la pelota, frena una ventaja clara de gol o comete una falta para detener el reloj en los últimos segundos. La falta flagrante, en tanto, se utiliza para sancionar contactos físicos duros, peligrosos o violentos, donde no existe ningún tipo de criterio legítimo para disputar el balón. Ambas se castigan con dos tiros libres y posesión para el rival, pero solo la flagrante cuenta para la descalificación.

Si se suman una falta flagrante y una técnica categoría 2 el jugador también será descalificado.

Otra regla que se redefine es la acción de tiro en las faltas, para evitar que los jugadores provoquen faltas de manera artificial. El acto de tiro en suspensión empieza estrictamente cuando arranca el movimiento ascendente del balón y los hombros hacia el aro, el jugador debe estar en la mitad del campo de ataque, a excepción de los finales de cada cuarto o de partido, en los que se puede considerar una falta de acción de tiro con un lanzamiento de atrás de la mitad de la cancha.

También se amplían las situaciones revisables en pantalla y se permite controlar interferencias en el aro tras una falta en cualquier momento del partido, y analizar si existió falta en saques de banda durante los últimos dos minutos. Cada entrenador puede pedir una revisión a lo largo del partido. Si no tiene razón su pedido, pierde la instancia, si tiene razón y cambia el fallo arbitral, puede pedir una jugada más.

Planteles para la LUB 2026/2027

Cada plantel puede integrarse por cinco jugadores uruguayos mayores de 23 años, tres fichas innominadas –extranjeros o nacionales que excedan las cinco anteriores– y el resto de sub 23, donde solamente dos pueden no ser formados en la institución en que están jugando.

Aguada

Mayores: Santiago Vidal, Álex López, Agustín da Costa, Joaquín Rodríguez, Agustín Zuvich.

Santiago Vidal, Álex López, Agustín da Costa, Joaquín Rodríguez, Agustín Zuvich. Innominados: Davaunta Thomas, Demetrius Treadwell, Jamil Wilson.

Davaunta Thomas, Demetrius Treadwell, Jamil Wilson. Sub 23: Matías Espinoza, Facundo Morales, Manuel Fernández.

Matías Espinoza, Facundo Morales, Manuel Fernández. Entrenador: Leandro Taboada.

Atenas

Mayores: Federico Ambrosoni, Luciano Planells, Mateo Pose, Rafael Previatti, Rogelio de León.

Federico Ambrosoni, Luciano Planells, Mateo Pose, Rafael Previatti, Rogelio de León. Innominados: Shaquil Bender, Jadin Penigar, Emanual Shepherd,

Shaquil Bender, Jadin Penigar, Emanual Shepherd, Sub 23: Jerónimo Galeano, Eduardo Superi, Mateo Gómez.

Jerónimo Galeano, Eduardo Superi, Mateo Gómez. Entrenador: Mauricio Rodríguez.

Biguá

Mayores: Hernán Álvarez, Federico Pereiras, Theo Metzger, Mathías Calfani, Sebastián Ottonello.

Hernán Álvarez, Federico Pereiras, Theo Metzger, Mathías Calfani, Sebastián Ottonello. Innominados: Donald Sims, Tanksley Efianayi, Josh Cunningham. Dennis McKinney comenzará en lugar de Efianayi, desgarrado.

Donald Sims, Tanksley Efianayi, Josh Cunningham. Dennis McKinney comenzará en lugar de Efianayi, desgarrado. Sub 23: Thiago Rodríguez, Alan Sosa, Álvaro Payovich, Joaquín Lamas, Juan Martín Díaz.

Thiago Rodríguez, Alan Sosa, Álvaro Payovich, Joaquín Lamas, Juan Martín Díaz. Entrenador: Leo Costa.

Defensor Sporting

Mayores: Mateo Giano, Juan Santiso, Bernardo Barrera, Federico Soto, Mateo Bianchi.

Mateo Giano, Juan Santiso, Bernardo Barrera, Federico Soto, Mateo Bianchi. Innominados: Mustapha Heron, Danjel Purifoy, Nick Davis.

Mustapha Heron, Danjel Purifoy, Nick Davis. Sub 23: Maximiliano Antúnez, Fabrizio de León, Brahian Gómez.

Maximiliano Antúnez, Fabrizio de León, Brahian Gómez. Entrenador: Gonzalo Brea.

Goes

Mayores: Manuel Mayora, Agustín Méndez, Xavier Cousté, Emiliano Bonet, Juan Ignacio Ducasse.

Manuel Mayora, Agustín Méndez, Xavier Cousté, Emiliano Bonet, Juan Ignacio Ducasse. Innominados: JaʼHeim Hudson, Donte Ingram, Tyrell Johnson.

JaʼHeim Hudson, Donte Ingram, Tyrell Johnson. Sub 23: Ignacio Dos Santos.

Ignacio Dos Santos. Entrenador: Marcelo Signorelli.

Hebraica y Macabi

Mayores: Manuel Romero, Santiago Fernández, Martín Trelles, Nicolás Catalá, Federico Haller.

Manuel Romero, Santiago Fernández, Martín Trelles, Nicolás Catalá, Federico Haller. Innominados: Ángel Matías, Juan Miguel Suero, Jalen Canty.

Ángel Matías, Juan Miguel Suero, Jalen Canty. Sub 23: Stefan Casanova, Matías Khoury, Lautaro Viatri.

Stefan Casanova, Matías Khoury, Lautaro Viatri. Entrenador: Leonardo Zylbersztein.

Larrañaga

Mayores: Gustavo Barrera, Nicolás Bessio, Joaquín Osimani, Fernando Verrone, Mauricio Arregui.

Gustavo Barrera, Nicolás Bessio, Joaquín Osimani, Fernando Verrone, Mauricio Arregui. Innominados: Víctor Andrade, Carlos Buemo, Darry Moore.

Víctor Andrade, Carlos Buemo, Darry Moore. Sub 23: Guillermo Jones, Martín Rodríguez, Felipe Suárez.

Guillermo Jones, Martín Rodríguez, Felipe Suárez. Entrenador: Diego Rivas.

Malvín

Mayores: Salvado Zanotta, Fernando Salsamendi, Marcel Souberbielle, Manuel Oyenard, Kiril Wachsmann.

Salvado Zanotta, Fernando Salsamendi, Marcel Souberbielle, Manuel Oyenard, Kiril Wachsmann. Innominados: Ivan Aska, Supreme Hannah, Juan Madrigal.

Ivan Aska, Supreme Hannah, Juan Madrigal. Sub 23: Nahuel Rodríguez, Franco Brun, Camilo Gagliano, Nicolás Testa.

Nahuel Rodríguez, Franco Brun, Camilo Gagliano, Nicolás Testa. Entrenador: Pablo López.

Nacional

Mayores: Patricio Prieto, Gastón Semiglia, Gianfranco Espíndola, Ignacio Xavier, Pablo Gómez.

Patricio Prieto, Gastón Semiglia, Gianfranco Espíndola, Ignacio Xavier, Pablo Gómez. Innominados: Andrew Goudelok, Luismar Ferreiras, Nick King.

Andrew Goudelok, Luismar Ferreiras, Nick King. Sub 23: Juan Ignacio Stoll, Thomas Araújo, Luis Pedro Imas, Francisco Pereira.

Juan Ignacio Stoll, Thomas Araújo, Luis Pedro Imas, Francisco Pereira. Entrenador: Álvaro Ponce.

Peñarol

Mayores: Santiago Véscovi, Santiago Calimares, Nicola Pomoli, Emiliano Serres, Martín Rojas.

Santiago Véscovi, Santiago Calimares, Nicola Pomoli, Emiliano Serres, Martín Rojas. Innominados: Skyler Hogan, Christopher Perry, Alexander Kappos.

Skyler Hogan, Christopher Perry, Alexander Kappos. Sub 23: Lucas Rodríguez, Conrado Heilmann, Nicolás Lema.

Lucas Rodríguez, Conrado Heilmann, Nicolás Lema. Entrenador: Leandro García Morales.

Unión Atlética

Mayores: Mauro Zubiaurre, Manuel Saavedra, Mateo MacMullen, Guillermo Souza, Rodrigo Brause.

Mauro Zubiaurre, Manuel Saavedra, Mateo MacMullen, Guillermo Souza, Rodrigo Brause. Innominados: Marcus Thomas, Brett Reed, Danny Pippen.

Marcus Thomas, Brett Reed, Danny Pippen. Sub 23: Agustín Irastorza.

Agustín Irastorza. Entrenador: Gonzalo Fernández.

Urunday Universitario