Leandro García Morales, director técnico de Peñarol, el 28 de octubre, durante el partido ante Malvín, en cancha de Malvín.

Hoy se abre la cuarta fecha con un partidazo entre equipos que no perdieron: Biguá recibe a Defensor Sporting; además, Goes va con Unión Atlética en Plaza de las Misiones.

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Peñarol venció de visitante a Malvín 101-76 en el cierre parcial de la tercera fecha, ya que fue postergado el juego entre Defensor Sporting y Hebraica y Macabi por la participación del fusionado en la Liga Sudamericana, donde quedó eliminado.

En el encuentro disputado anoche en el Canil, la paridad duró un cuarto; en el primero, el carbonero se fue arriba 30-25. Era difícil para los playeros poder mantener ese ritmo anotador, y quedó de manifiesto a lo largo de la noche, donde nunca pudo establecerse defensivamente para frenar el poderío ofensivo del mirasol.

Santiago Véscovi fue la gran figura con 23 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes, Nicola Pomoli anotó 18 y Skyler Hogan 17. En el locatario, Salvador Zanotta puso 13 puntos y Manuel Oyenard 12.

Santiago Vescovi, de Peñarol Foto: Rodrigo Viera Amaral

El equipo de Pablo López tuvo el debut de Fernando Salsamendi, brasileño de padres uruguayos, y los extranjeros Anthony Hilliard y Nathaniel Barnes. El equipo mostró cosas interesantes en ofensiva que deberá mejorar con tiempo de trabajo, aunque tuvo problemas alarmantes en defensa.

El arranque de Peñarol es bueno, con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones, mientras que el playero ganó en el debut ante Atenas, pero luego perdió dos seguidos.

Gran jueves en el inicio de la cuarta fecha, ¿dónde ver los partidos de Liga Uruguaya de Básquetbol?

La cuarta fecha tendrá dos encuentros, ambos televisados por VTV Plus a través de Antel TV, Montecable y algunos cables del interior. Además se transmiten por Basquetpass, una plataforma digital para abonados.

Salvador Zanotta, de Malvín. Foto: Rodrigo Viera Amaral

A las 19.15, Biguá recibe a Defensor Sporting en un partidazo. El elenco de Villa Biarritz es el único líder con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones. Es un equipo que funciona bien y que, además, tiene a Donald Sims para los momentos más calientes. El fusionado ganó el único partido que jugó por Liga Uruguaya, pero viene de quedar afuera en el certamen internacional. Sus extranjeros, por el momento, están en el debe y necesita de ellos para dar un salto de calidad.

A las 21.30 hay un gran encuentro entre dos equipos que tienen como premisa mantener la categoría para luego soñar con entrar entre los seis: Goes recibe a Unión Atlética. El misionero llega entonado con dos triunfos consecutivos ante rivales pesados como Malvín y Nacional; en contrapartida, los de Nuevo Malvín perdieron dos en fila y, además, se presentarán solamente con dos extranjeros tras el corte de Danny Pippen.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Biguá 3 0 6 Goes 2 1 5 Peñarol 2 0 4 Nacional 1 2 4 Atenas 1 2 4 Unión Atlética 1 2 4 Malvín 1 2 4 Hebraica 1 1 3 Aguada* 2 1 3 Urunday 0 3 3 Defensor Sp. 1 0 2 Larrañaga** 1 2 1

* Quita de dos puntos. ** Quita de tres puntos.