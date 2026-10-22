Defensor Sporting será el segundo equipo uruguayo en participar en la Liga Sudamericana. Nacional ya se aseguró su clasificación a los cuartos de final tras avanzar en el grupo B. Ahora enfrentará en una nueva zona a Independiente de Oliva, de Argentina, Jorge Guzmán, de Ecuador, y Mogi das Cruzes, de Brasil, que será el anfitrión. Los dos mejores avanzarán a las semifinales.

El equipo de Punta Carretas será parte del grupo D, que cierra la primera fase. Los dos que pasen chocarán en cuartos de final contra Boca Juniors y Brasilia, que avanzaron la semana pasada en el grupo C.

En esta primera instancia, Defensor Sporting debutará el viernes a las 17.10 frente a Oberá, de Argentina, el sábado a la misma hora irá con Paisas, de Colombia, y cerrará el domingo a las 20.10 ante el local, Flamengo. Todos los encuentros se disputarán en el Maracanazinho, en Río de Janeiro.

Final de entrada

Defensor Sporting ya debutó en la primera fecha de la Liga Uruguaya; venció a Goes en un partido en el que fue de menos a más, pero no mostró un gran rendimiento en el juego. El plantel para el torneo continental estará compuesto por los extranjeros Mustapha Heron, Daniel Purifoy y Nicholas Davis, las fichas mayores Juan Santiso, Bernardo Barrera, Mateo Giano, Federico Soto y Mateo Bianchi, y los sub 23 Maximiliano Antúnez, Brahian Gómez, Fabricio de León y Melvin Soto. Gonzalo Brea es el entrenador.

Flamengo, sin dudas, es el gran candidato. Viene de una mala temporada, por lo que no pudo clasificar a la Basketball Champions League Americas (BCLA), torneo que ganó en 2021 y 2024-2025. También fue campeón de la Liga Sudamericana en 2009. Como todo club grande, apuesta todo para volver a la cima. Viene de ganar el Campeonato Carioca y tiene a Yago Santos, base de la selección brasileña, como gran figura. Didi Louzada, Franco Baralle y Álex Negrete son otros jugadores importantes.

Paisas, equipo colombiano, es el que arranca un escalón abajo en las aspiraciones. De todas formas, viene en crecimiento y accedió dos años consecutivos a los cuartos de final en la BCLA. Está segundo en el torneo doméstico con récord 9-3 y es el participante del grupo que llega con más rodaje, algo que puede ser un punto a favor para equiparar la diferencia de calidad. Romario Roque, ex Trouville, Álvaro Peña, ex Welcome, y Michaell Jackson, emblema de su selección, son algunos de los jugadores importantes del equipo.

Con este contexto, el argentino Oberá es el rival directo para pelear el segundo lugar del grupo. No arrancó bien en la liga de su país, en la que solo ganó un encuentro en cinco presentaciones. Es un equipo prolijo, que sabe a lo que juega pero que le falta impronta para salirse del libreto en los momentos en que es necesario. El extranjero Ty Prince, que el año pasado jugó en Unión Atlética, es una de sus armas ofensivas.