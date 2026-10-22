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Terminó la primera fecha de la Liga Uruguaya, que venía de un gran martes. El inicio siempre trae incógnitas a develar, sobre todo en planteles con extranjeros poco conocidos que empiezan a mostrar sus credenciales.

Unión Atlética y el festejo de su gente

Unión Atlética comenzó venciendo 94-78 a Larrañaga en un partido que tuvo una diferencia justificada en el parcial de 32-15 del último cuarto. De hecho, el milrayitas ganaba por dos a falta de 7.54 para el final. Marcus Thomas fue fundamental en el epílogo con 10 puntos en el chico, todos desde la línea de personales.

Además, Mauro Zubiaurre y Rodrigo Brause tuvieron una gran noche, mientras que el colectivo, defensivamente, levantó muchísimo. El locatario, recién ascendido, mostró que puede estar a la altura, pero se quedó sin nafta en los últimos minutos y no pudo sostener la pelea.

El azulgrana tuvo cinco jugadores en doble dígito de puntos: Thomas con 24, Brause con 19, Danny Pippen con 14, Brett Reed con 12 –y 10 rebotes– y Zubiaurre con 11. Darry Moore convirtió 20 unidades en Larrañaga.

El campeón con problemas

Peñarol sufrió mucho para ganarle 91-79 de visitante a Urunday Universitario. El carbonero tuvo las bajas de Emiliano Serres y Santiago Calimares. El primer tiempo fue favorable al estudioso, que se fue dos arriba pese a tener la ausencia de Aj Pacher, uno de sus extranjeros.

El equipo del Prado volvió a jugar con el sello que lo llevó al éxito la temporada pasada. Elevó el ritmo, Mateo Sarni repartió asistencias y encontró una noche soñada en el goleo de Santiago Massa, que terminó con 30 puntos.

Peñarol rescató el partido en el tercer cuarto, disfrutando de un nivel soberbio de Nicola Pomoli, que se hizo cargo del carbonero con 29 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Chris Perry y Skyler Hogan aportaron en cuentagotas al goleo.

El aurinegro ganó por la calidad de sus jugadores, pero estuvo lejos del nivel mostrado la temporada pasada, sobre todo, con extranjeros que no se estrenaron de forma convincente.

Arranca la segunda fecha

La segunda fecha se disputará entre jueves y sábado, quedando colgado el encuentro entre Peñarol y Defensor Sporting, que se disputará el 6 de noviembre por la participación del fusionado en la Liga Sudamericana.

Esta noche, a las 19.15, Atenas recibirá a Nacional en la vuelta a Palermo de un equipo muy popular. Las diferencias son marcadas y el tricolor es claro favorito a llevarse el punto. Será difícil para las alas negras frenar el poderío ofensivo del tricolor.

El mejor partido de la noche es a las 21.30, donde Goes recibirá a Malvín, el único ganador de la primera fecha que se presenta en el día. El playero no tendrá a Fernando Salsamendi, desgarrado, mientras que es duda el extranjero Supreme Hannah, lesionado del tobillo el martes. Las ausencias, y una de las localías más fuertes del básquet uruguayo, emparejan el partido.

El viernes a las 19.15 Biguá recibe a Larrañaga y a las 21.30 Aguada va en su escenario ante Unión Atlética. El sábado, en el gimnasio de Larre Borges, Hebraica y Macabi va con Urunday Universitario.

¿Dónde ver los partidos de la Liga Uruguaya?

Todos los partidos son televisados por VTV Plus, que se puede ver en Antel TV, Montecable y en algunos cables del interior. Además, los encuentros se transmiten por la plataforma de pago Basquetpass.

Posiciones Tabla de posiciones PG PP PTS Unión Atlética 1 0 2 Malvín 1 0 2 Peñarol 1 0 2 Defensor Sp 1 0 2 Biguá 1 0 2 Hebraica 0 1 1 Nacional 0 1 1 Goes 0 1 1 Urunday 0 1 1 Atenas 0 1 1 Aguada* 1 0 0 Larrañaga** 0 1 -2 * Quita de dos puntos. ** Quita de tres puntos.

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