El golero panameño sufrió una “lesión miotendinosa del tríceps sural” y estará, al menos, tres semanas sin jugar.

Nacional venció 2-0 a Montevideo City Torque en un resultado vital para sus aspiraciones de pelear el Clausura. La mala noticia de la noche del lunes fue la lesión de Luis Mejía; por cómo se dio, parecía una rotura del tendón de Aquiles.

Lo peor quedó descartado con los análisis realizados al jugador. La institución de La Blanqueada confirmó oficialmente que el golero panameño tuvo una “lesión miotendinosa del tríceps sural”. Es un desgarro en la zona donde se unen el músculo y el tendón en la parte posterior de la pierna.

El tríceps sural está formado por los gemelos internos y externos, y el sóleo. Todos se conectan con el talón a través del tendón de Aquiles. Una lesión de este tipo lleva, como mínimo, tres semanas de recuperación, pero podría estirarse, dependiendo de la recuperación.

Nacional enfrentará a Central Español en el estadio Centenario el domingo a las 18.30 y luego recibirá a Deportivo Maldonado el lunes 19 en el Gran Parque Central. En el medio, el 15 de octubre, recibirá a Rentistas por la Copa Uruguay. En todos esos encuentros atajará Alexis Martín Arias.

Foto: Nacional

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