Nacional vuelve a jugar por la Libertadores femenina

Nacional afrontará este lunes su segundo partido en la Copa Libertadores femenina, con el objetivo de sumar una victoria que lo acerque a la clasificación a cuartos de final. Las tricolores se medirán con Deportivo Cali desde las 17.00 en el estadio Banco Guayaquil de Quito. En el debut igualaron 0-0 con Universidad de Chile, mientras que Deportivo Cali y Libertad de Paraguay empataron 1-1 en el otro encuentro del grupo.

El equipo dirigido por Diego Testas dejó una buena impresión en su estreno ante las chilenas. Si bien la U manejó más la pelota y generó las aproximaciones más peligrosas, Nacional respondió con personalidad y tuvo sus oportunidades para quedarse con los tres puntos. Incluso llegó a convertir por intermedio de Martina Segovia, con un remate desde fuera del área, pero la jugada fue invalidada por un fuera de juego previo. Alison Latua también estuvo cerca con un tiro libre que pasó rozando el travesaño.

Si el entrenador no hace cambios, quienes integrarán el once inicial de las tricolores serían Josefina Villanueva; Valentina Cousillas, Tatiana Lima, Yamila Dornelles, Martina Ventura; Segovia, Rocío Martínez, la portuguesa Jessica Pastilha; la sudafricana Sinoxolo Cesane, Oriana Fontán y Latúa. Una de las que se podrían meter en la oncena es la joven Sofía Olivera, que en el partido pasado entró en el segundo tiempo y tuvo una buena actuación.

En su octava participación en el torneo continental, Nacional buscará superar su mejor actuación histórica, el cuarto puesto de 2021. Después del encuentro ante Deportivo Cali, las tricolores cerrarán su participación en la fase de grupos el jueves 22, cuando enfrenten a Libertad en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Liga de Quito, también a las 17.00.