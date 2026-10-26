Peñarol o Torque por el último cupo entre los mejores de la Copa Uruguay

Este martes, en el estadio Campeón del Siglo, desde las 19.30 se jugará el último partido de la fase 2 profesional de la Copa AUF Uruguay 2026. Lo protagonizarán Peñarol y Montevideo City Torque, dos equipos que por distintas circunstancias, en particular por la participación de Torque en las semifinales de la Copa Sudamericana, no habían podido jugar para resolver cuál de los dos avanza a los octavos de final que comenzarán esta misma semana.

Peñarol o Torque completarán la nómina de los 16 mejores exponentes de la copa, pero además le darán forma a la última llave pendiente, en la que el campeón del interior –el vigente ganador de la Copa Nacional de Clubes A, Libertad de San Carlos– espera por saber a cuál enfrentará.

Carboneros y ciudadanos ya saben de duelos recientes: en agosto, con planteles alternativos por el grupo A, ganó Peñarol 1-0; a fines de setiembre, en un partidazo por el Clausura, los de Marcelo Méndez acariciaron el triunfo, pero el partido terminó en empate. Hoy el escenario es otro: Torque digita el duelo tras despedirse de la Sudamericana, mientras Peñarol rema contra la pérdida de puntos en la tabla anual. Se cruzan en un torneo que, entre desprolijidades y calendarios a medida, sobrevive como una bocanada de competencia imprescindible para el fútbol uruguayo, y que además reserva un cupo en la Libertadores para su campeón, si es un club que milite en la A en 2027.

Peñarol volverá al Campeón del Siglo tras casi dos meses de clausura por los incidentes del clásico de agosto. Ante la falta de confirmación oficial, el aurinegro echará mano a la rotación que viene aplicando en la copa: el minuano Sebastián Britos se perfila para el arco, Lucas Hernández llevaría la cinta de capitán en el lateral izquierdo y Brian Barbosa ocuparía el andarivel derecho. En el medio asoman Jesús Trindade y el Cepillo Franco González, en un esquema que pondrá a prueba a los futbolistas con menos rodaje frente a la riqueza de plantel que maneja Méndez, que ahora, ya sin la competencia internacional, podrá tener a algunos de sus titulares en esta contienda, entre ellos Franco Pizzichillo, que al recibir la quinta amarilla en el triunfo del domingo ante Cerro por el Clausura no podrá jugar el fin de semana por la próxima fecha del torneo que cierra la temporada en la A.

En bloque

Gane quien gane esta fase profesional, quedará expuesto un patrón contundente: los ocho cupos fueron acaparados por clubes de la divisional A. Esto significa que ninguno de los equipos de la Segunda División que iniciaron la competición pudo meterse en los octavos de final.

También hubo una tendencia muy marcada en la rama amateur. Los clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) que integraban los diez mejores puestos de la Copa Nacional de Clubes A 2026 completaron casi la totalidad de los cupos –siete en total–, condicionados en algunos casos por cruzarse entre ellos. El restante lo consiguió Lito, de la Primera División Amateur, que derrotó a Durazno Fútbol Club, también de la C de la AUF. De este modo, el sorteo quiso que uno solo de los ocho representantes de la fase amateur en octavos de final pertenezca al fútbol rentado de la capital.

En la clasificación de la fase amateur, los ocho clubes que avanzaron a los octavos de final sellaron su pasaje con suerte y argumentos variados. Arrancó Nacional de Florida venciendo 2-0 a Rincón de Montevideo, de la Divisional D. Luego, Lito le ganó 2-0 a Durazno Fútbol Club en un duelo entre dos instituciones de la Primera División Amateur de la AUF. San Carlos, en tanto, superó 1-0 como visitante en Durazno al Racing local.

Gladiador de Salto avanzó mediante la definición por penales tras empatar 1-1 con Deportivo Barracas de Dolores, el vigente subcampeón del interior. También en Salto, Ferro Carril le ganó de atrás 2-1 a Real Montevideo, de la Divisional D. Por su parte, Wanderers de Durazno consiguió una gran victoria al vencer 4-1 en San José a Río Negro, mientras que Libertad de San Carlos derrotó con autoridad 3-1 a Bella Vista en su escenario carolino. Finalmente, Porongos se quedó con el último boleto, por penales, ante Deportivo Italiano tras haber empatado 1-1 en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad.

La segunda fase profesional tuvo dos definiciones por penales en las que quedaron dos equipos de la B por el camino: Wanderers le ganó por penales a Cerrito después de haber empatado 2-2 en un partido trepidante, mientras que Boston River derrotó a River Plate 4-3 desde los 12 pasos en Florida, tras haber igualado 0-0 en el tiempo reglamentario. Después hubo resultados ajustados, como el triunfo de Juventud de Las Piedras en Colonia 1-0 ante Plaza. El más abultado de esta fase lo firmó Danubio, que en el Palermo y actuando como visitante goleó 6-0 a Central Español. Deportivo Maldonado, por su parte, derrotó de forma contundente a Albion 4-1; Nacional le ganó a Rentistas 3-0 y Liverpool, muy ajustadamente, venció la semana pasada a Cerro Largo 1-0. Solo resta por definir el partido de este martes entre Peñarol y Torque.

De cada pago un vecino

Apenas horas después de que se completen los 16 clasificados a los octavos de final –con los partidos pendientes de Liverpool ante Cerro Largo y el de Porongos frente a Deportivo Italiano–, y con el cuadro ya sorteado por anticipado, la pelota empezará a rodar este miércoles por la tarde. En el estadio Campeones Olímpicos de Florida –que sigue padeciendo la falta de una torre de iluminación–, Nacional de Florida, la histórica institución del barrio San Cono fundada en 1914, recibirá a Juventud de Las Piedras para dar inicio a los octavos de final.

Este cruce cristaliza una prédica largamente sostenida desde estas páginas: el derecho de los clubes del interior a ejercer la localía frente a los profesionales en las instancias eliminatorias. Si bien por ahora la medida rige únicamente para los octavos de final, marca un mojón ineludible, aunque pone sobre la mesa otra de las grandes deudas de la organización: fijar un partido un miércoles de tarde en una ciudad con actividad laboral y estudiantil diurna atenta contra la propia concurrencia y desnuda la improvisación de los calendarios.

El mismo miércoles a las 20.30, en el estadio Juan Antonio Lavalleja –enclavado en el Parque Centenario de la ciudad de Trinidad–, Porongos tendrá un atractivo desafío frente a Deportivo Maldonado. Para el jueves 29 hay un encuentro pactado que se desarrollará en el estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno entre el Wanderers local y Danubio. El partido entre el viejo Wanderers de Durazno –fundado en 1914, al igual que el Nacional floridense– comenzará a las 20.30 en el remozado escenario municipal duraznense.

El resto de los partidos se disputará la semana que viene, con la particularidad de que ninguna de las cinco localías restantes será en la cancha del club mandante. Lito no tiene escenario propio, por lo que en algún lugar de Montevideo jugará con Wanderers. Pero peor será la situación de los otros cuatro encuentros, donde ya no solo no se jugará en la cancha o el estadio del club que debe ejercer la localía, sino que ni siquiera se disputará en su propia ciudad.

San Carlos deberá trasladarse a la capital departamental para recibir el 4 de noviembre a las 18.00 a Boston River en el Domingo Burgueño Miguel. Una distancia bastante mayor será la que deberán recorrer Ferro Carril y sus miles de hinchas salteños para ver al franjeado enfrentando a Nacional, ya que también el 4 de noviembre, pero a las 21.00, el partido se desarrollará en el estadio Artigas de Paysandú. El jueves 5 a las 18.00, y también en el estadio Artigas sanducero, Gladiador de Salto será local ante Liverpool. Finalmente, a las 21.00 de esa misma jornada, el campeón del interior, Libertad de San Carlos, deberá mudarse desde su feudo del Álvaro Pérez hacia el Campus de Maldonado para recibir al ganador del cruce entre Peñarol y Torque.