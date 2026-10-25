Torque venció a Cerro y es líder provisional del Clausura

Los ciudadanos dieron vuelta el partido y quedaron arriba, a la espera de Nacional-Liverpool; Progreso sigue soñando con mantener la categoría.

Montevideo City Torque le ganó 3-1 a Cerro este domingo en el estadio Luis Franzini, por la duodécima fecha del Torneo Clausura, y pasó a liderar el campeonato con 25 puntos. El equipo de Marcelo Méndez lo dio vuelta después de empezar perdiendo desde temprano, a los 8 minutos.

El triunfo tiene doble valor, ya que cae pocos días después de la eliminación ante Atlético Mineiro en las semifinales de la Copa Sudamericana y una semana después de la derrota 2-1 con Albion, que le había costado la punta.

Cosas del partido

El villero se encontró con un gol prácticamente desde el vamos. Agustín Miranda puso el 1-0 (de volea, con gran factura técnica) e ilusionó a su hinchada, que fecha a fecha vive con intensidad la lucha por mantener la categoría. Sin embargo, la reacción del ciudadano llegó a la media hora de juego. A los 31 minutos, Eduardo Agüero empató tras un córner que Cerro nunca terminó de sacar, y debió ir a buscar la pelota dentro del arco.

En el complemento apareció Nahuel da Silva. El delantero entró y marcó la diferencia con su doblete –a los 57 y siete minutos después, a los 64–, que dejó el 3-1 definitivo.

Con 25 puntos, Torque quedó primero en el Clausura, uno por encima de Liverpool (24) y dos sobre Nacional (23). Ambos perseguidores se enfrentan entre sí este domingo a las 19.30 en el Gran Parque Central. Las matemáticas son claras: si gana cualquiera de los dos, se subirá a la punta; si empatan, Liverpool alcanza los 25 puntos de Torque y, además, con la misma diferencia de goles: los dos tienen +11.

En la tabla anual, Torque es provisional tercero con 60 puntos, detrás de Peñarol (64) y Deportivo Maldonado (62). Nacional, cuarto con 58, puede superarlo con un triunfo. Cerro, por su parte, cortó una racha de dos partidos sin perder; había ganado en la fecha 10 y empatado 1-1 con Cerro Largo en el Tróccoli en la 11. Antes de eso, venía de caer con Peñarol (1-2) y Wanderers (0-2). El villero se mantuvo en zona de salvación, pero no aprovechó los traspiés del bohemio, Danubio y Central Español para sacarles más diferencia.

Progreso guapeando

Progreso venció 1-0 a Wanderers en el Parque Viera y zafó de descender matemáticamente por segundo fin de semana consecutivo. A los de La Teja solamente les servía ganar y lo hicieron con un gol de Nahuel Magia López en el segundo tiempo. El chiquilín que está a préstamo de Nacional lleva ocho goles en el Clausura y es el máximo anotador del torneo.

El partido fue intenso, deslucido, una final por el descenso. En el primer tiempo los dos entrenadores tuvieron que hacer variantes: salió Santino Bruschi a los dos minutos en los tejanos y Fabricio Formiliano promediando el período en el locatario. El gaucho tuvo más el balón, pero las chances más claras fueron del bohemio, con Luciano Cosentino como abanderado en el ataque.

El segundo tiempo fue lo opuesto: el dueño de casa dominó terreno y balón, pero Progreso anotó en una triangulación perfecta. Agustín Ocampo rompió líneas con un pase quirúrgico hacia Facundo de León, que envió la pelota al segundo palo, donde la empujó López. El aurirrojo de Tabaré Silva necesitaba un mago para quedarse y, por ahora, la varita sigue firme.

Sobre el final, Matteo Copelotti tuvo el segundo, pero su volea dio en el palo. En la última, Agustín Buffa subió a cabecear, pero casi termina en gol tejano de contragolpe: el golero le ganó el pique a Gastón Silva para evitar el segundo.

.