Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal: “Quise ser el mejor y hacer historia”

Cristiano Ronaldo, previo a un partido entre Portugal y Gales, en el estadio José Alvalade de Lisboa (archivo, setiembre de 2026).

El delantero de 41 años, que jugó para su país desde 2003, se despidió con 146 tantos en 234 encuentros; ganó la Eurocopa de 2016 y dos Ligas de Naciones.

Fin de una era. Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal. A los 41 años, el delantero comunicó a través de un video publicado en sus redes sociales que llegó el momento de cerrar una etapa de 23 años. Comenzó a jugar para su selección en agosto de 2003, y construyó una carrera repleta de récords y títulos con su país. Además, fue el primer jugador en anotar en seis mundiales consecutivos.

“Llegó el día de devolver a todos la camiseta número 7 de nuestra selección. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla a estadios de todo el mundo”, explicó Cristiano.

“Mi viaje con la selección nacional llega a su fin”, agregó el futbolista, que se despidió con 234 partidos y 146 goles. Ambos registros son récord en el fútbol de selecciones.

En su mensaje, Ronaldo repasó lo que significó representar a Portugal: “Cuando miro atrás, no veo solo partidos, goles, récords o trofeos. Veo personas. Veo gente de otros países que, durante 90 minutos, sintieron a Portugal un poco más cerca”.

Para cerrar, agregó: “Quise ganar, quise ser el mejor, quise hacer historia. Siempre fui exigente conmigo. Di todo lo que tenía por esta camiseta”.

Ronaldo debutó con la selección cuando tenía 18 años. Con el paso del tiempo se convirtió en el principal referente de una generación que consiguió los primeros grandes títulos de Portugal, un país que concretó menos de lo que ilusionó a lo largo de la historia. El delantero fue campeón de la Eurocopa 2016, en Francia, y de las ediciones 2019 y 2025 de la Liga de Naciones.