Se vienen las elecciones en Peñarol y los movimientos son constantes. En las últimas horas se resolvió una de las dudas más grandes que generó la campaña: Ignacio Ruglio no se presentará a la reelección.

El estatuto vigente de la institución aurinegra –aprobado en 1970– permite la reelección indefinida del presidente, por lo que Ruglio estaba habilitado a un tercer período. El mandatario reconoció estar “desgastado” por 20 años en la actividad dirigencial del club. Eso, sumado a la actualidad deportiva que no es buena, llevó a la decisión final. Además, algunos de sus compañeros declararon públicamente que hubo “razones familiares” que terminaron de inclinar la balanza hacia la negativa.

La semana pasada hubo una reunión para ver los pasos a seguir en la candidatura del oficialismo. Los cinco dirigentes con los que se reunió el presidente fueron Gastón Diz, Julio Trostchansky, Marcelo Solomita, Alejandro González y Claudio Rivas. “Ellos deben iniciar la campaña electoral, ya que se acortan sus tiempos y deben preparar una lista con la cual trabajar para la futura elección de diciembre”, escribió Ruglio. Luego González se bajó del oficialismo y se sumó a la lista de Santiago Sánchez.

De esta forma, se presentará la fórmula encabezada por Solomita y Trostchansky, mientras que Ruglio volverá a ser “un hincha más”, según publicó en un estado de Whatsapp junto con una foto con la camiseta de Peñarol cuando era niño.

Entre sus dos mandatos, Ruglio fue el presidente en la obtención de los títulos uruguayos en 2021 y 2024. También ganó la Supercopa 2022 y 2026 y la Copa Uruguay 2025, siendo la primera vez que el club obtuvo este torneo. En el plano internacional, llegó a las semifinales de la Copa Libertadores en 2024 y de la Sudamericana en 2021.

El sábado 12 de diciembre, pocos días después del cierre del campeonato uruguayo –previsto para el 6 u 8 de diciembre, dependiendo de los resultados–, que puede tener su incidencia directa en las elecciones, Peñarol elegirá a su nueva directiva para el período 2026-2029. El padrón está estimado en unos 27.000 socios, similar al de la última elección, de 2023, que podrán votar de manera presencial en el Palacio Peñarol o en cualquiera de las mesas departamentales del interior del país (salvo Canelones).